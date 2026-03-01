Elözönlötték a Dunát a katonák: Paks után a gáztárolók is védelem alá kerültek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy katonákat rendeltek ki a Paksi Atomerőmű és algyői stratégiai gáztárolók védelmére - írja az MTI.

A miniszter közlése szerint felállt egy egyeztető törzs, amelynek feladata, hogy a Belügyminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium képviselőivel együttműködve a honvédség biztosítsa nemcsak a paksi létesítmény, hanem több más, kiemelt fontosságú helyszín megerősített védelmét is.

Elrendeltük 20, majd további 40 végpont biztosítását, és holnap egyeztető törzsülést tartok, ahol a további végpontok megerősítéséről döntünk, illetve ez most már végrehajtásra is kerül

– fogalmazott a tárcavezető.

A honvédelmi miniszter paksi látogatására azt követően került sor, hogy a kormány döntést hozott a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítéséről. Az MTI beszámolója szerint Paksra a különleges műveleti parancsnokságtól, valamint a tűzszerész ezredtől telepítettek ki katonákat.

Katonai jelenlétet rendeltek el a nyíregyházi repülőtéren is: a vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott, hogy péntektől két helikopter látja el a légi és légvédelmi feladatokat.

Emellett megerősített katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztároló is.



Erről Kis Szabolcs hadnagy beszélt a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén tartott sajtótájékoztatón.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szeged közelében, Algyő határában található, 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg-1 földalatti gáztárolót.

