Így kerülheti meg Trump a vámjainak bírósági elkaszálását

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése, amely szerint nem volt jogszerű, hogy Donald Trump a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti felhatalmazásról szóló törvényt (IEEPA) használta az országspecifikus vámok kivetésére, mindenütt a címlapokra került, és az ítélet heves elítélését váltotta ki az amerikai elnök részéről. A bírósági döntés más országokra és a világkereskedelemre gyakorolt gazdasági hatása azonban valószínűleg korlátozott lesz.

Az IEEPA-vámok valószínűleg már a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai szerint is törvénytelenek voltak, mivel megsértették az egyenlő bánásmód elvét. Mindenesetre Trump azóta egy másik jogszabály (az 1974. évi kereskedelmi törvény 122. szakasza) alapján új, általános 10%-os vámot vetett ki, amely kapcsán azzal is fenyeget, hogy azt 15%-ra (a maximálisan megengedettre) emeli. Ez nem jó hír az amerikai háztartások és cégek számára, de közelebb hozza az Egyesült Államokat a globális kereskedelmi szabályoknak való megfeleléshez.

Rövid távon az új vámnak lesznek nyertesei és vesztesei is.

Az IEEPA-ítélet előtt a kereskedelemmel súlyozott tényleges vámok a kínai export esetében nagyjából 36,8%-ot tettek ki, Indiára pedig 22,3%-os, Vietnamra 21,6%-os, Indonéziára 23,5%-os, Thaiföldre 19,4%, Japánra 14,9%, Dél-Koreára 12,8%-os, Malajziára 11,6%-os és Szingapúrra 6,7%-os vám vonatkozott.