  • Megjelenítés
Meglepő döntés született: bekövetkezhet az, amitől mindenki tart
Gazdaság

Meglepő döntés született: bekövetkezhet az, amitől mindenki tart

Portfolio
Az OPEC+ elvi megállapodásra jutott a kitermelés szerény mértékű emeléséről, miután az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet és Teherán válaszlépései megbénították a közel-keleti olajszállítást. A világ legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult.

Az öt OPEC+-forrásra hivatkozó Reuters-értesülés szerint

a szervezet vasárnap napi 206 ezer hordós termelésnövelésről döntött.

Ez jóval alacsonyabb, mint az előzetesen várt, bőven 400 hordó feletti érték:

Kapcsolódó cikkünk

Azonnal lépnek az olajhatalmak, de van itt valami, ami az egész világnak fájhat

A döntést a csoport szűkebb, nyolc tagot számláló köre hozta meg: Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán.

Még több Gazdaság

Így kerülheti meg Trump a vámjainak bírósági elkaszálását

Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is

Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál

Elemzők szerint az OPEC+ termelésnövelésének piaci hatása korlátozott lesz, mivel Szaúd-Arábián kívül érdemben nincs szabad kapacitás. A szaúdi fél és az Emírségek ráadásul a Perzsa-öbölben kialakult helyzet miatt maguk is nehezen tudják exportálni az olajat. A Reuters forrásai szerint Rijád az elmúlt hetekben az iráni csapásokra készülve már előre növelte a kitermelést és az exportot.

Közel-keleti vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy az Irán elleni háború akár 100 dollár fölé is emelheti az olajárakat

– mondta Helima Croft, az RBC veterán OPEC-elemzője. A Barclays szakértői szintén hasonló árszintet valószínűsítettek.

Kapcsolódó cikkünk

Barclays: jöhet a 100 dolláros Brent olajár

A nyolc OPEC+-tagállam 2025 áprilisa és decembere között összesen mintegy napi 2,9 millió hordóval – a globális kereslet nagyjából 3 százalékával – emelte a termelési kvótákat. A szezonális keresletcsökkenés miatt azonban 2026 januárja és márciusa között szüneteltették a további növelést.

Kapcsolódó cikkünk

Pánik a világ legfontosabb útvonalán, rengeteg hajó vesztegel a nyílt vizen

Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten

Azonnal lépnek az olajhatalmak, de van itt valami, ami az egész világnak fájhat

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility