Meglepő döntés született: bekövetkezhet az, amitől mindenki tart

Az OPEC+ elvi megállapodásra jutott a kitermelés szerény mértékű emeléséről, miután az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet és Teherán válaszlépései megbénították a közel-keleti olajszállítást. A világ legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult.

Az öt OPEC+-forrásra hivatkozó Reuters-értesülés szerint

a szervezet vasárnap napi 206 ezer hordós termelésnövelésről döntött.



Ez jóval alacsonyabb, mint az előzetesen várt, bőven 400 hordó feletti érték:

A döntést a csoport szűkebb, nyolc tagot számláló köre hozta meg: Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán.

Elemzők szerint az OPEC+ termelésnövelésének piaci hatása korlátozott lesz, mivel Szaúd-Arábián kívül érdemben nincs szabad kapacitás. A szaúdi fél és az Emírségek ráadásul a Perzsa-öbölben kialakult helyzet miatt maguk is nehezen tudják exportálni az olajat. A Reuters forrásai szerint Rijád az elmúlt hetekben az iráni csapásokra készülve már előre növelte a kitermelést és az exportot.

Közel-keleti vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy az Irán elleni háború akár 100 dollár fölé is emelheti az olajárakat

– mondta Helima Croft, az RBC veterán OPEC-elemzője. A Barclays szakértői szintén hasonló árszintet valószínűsítettek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 28. Barclays: jöhet a 100 dolláros Brent olajár

A nyolc OPEC+-tagállam 2025 áprilisa és decembere között összesen mintegy napi 2,9 millió hordóval – a globális kereslet nagyjából 3 százalékával – emelte a termelési kvótákat. A szezonális keresletcsökkenés miatt azonban 2026 januárja és márciusa között szüneteltették a további növelést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio