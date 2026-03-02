A 70-es évekhez hasonló energiapiaci sokkra figyelmeztetnek a Hormuzi-szoros miatt

Az Omán és Irán között húzódó Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala. A Kpler adatai szerint 2025-ben napi mintegy 13 millió hordó kőolaj haladt át rajta, ami a tengeri olajkereskedelem nagyjából 31 százalékát tette ki. Ez a szoros köti össze a legnagyobb öböl menti termelőket – Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

A Reuters szombati beszámolója szerint az Európai Unió Aspides haditengerészeti missziójának egyik tisztségviselője arról tájékoztatott, hogy a kereskedelmi hajók figyelmeztetést kaptak VHF-rádión az iráni Forradalmi Gárdától.

Az üzenet szerint egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson.

Teherán hivatalosan nem erősítette meg a vízi út lezárására vonatkozó utasítást, de a térségben közlekedő tankerek forgalma gyakorlatilag leállt, mivel a hajózási társaságok biztonsági okokból kivárnak.

Vandana Hari, a Vanda Insights energiakutató cég vezetője szerint jelenleg minden jel teljes körű amerikai–iráni katonai konfliktusra utal, amelynek kimenetele beláthatatlan. Ha a szembenállás napokig elhúzódik, és Irán szövetségeseivel együtt teljes erejével visszacsap, a közel-keleti olajszállítás súlyos zavarokat szenvedhet. Ez a forgatókönyv csak akkor kerülhető el, ha az Egyesült Államok képes megelőző csapással semlegesíteni az iráni haditengerészetet, és biztosítani a tankerek szabad áthaladását.

Az elemzők széles skálán vázolják fel a lehetséges kimeneteleket. Saul Kavonic, az MST Marquee energiakutatási vezetője szerint a piac kezdetben a napi akár 2 millió hordós iráni exportkieséstől a regionális infrastruktúra elleni támadásokon át, egészen a szoros teljes blokádjáig terjedő kockázatokat fogja beárazni. Ha az iráni rezsim létében érzi fenyegetve magát, a Hormuzi-szoros lezárásának kísérlete sem zárható ki. Erre válaszul az Egyesült Államok és szövetségesei várhatóan katonai kíséretet biztosítanának a hajózási útvonalakon.

Kavonic úgy véli, a szoros lezárása az 1970-es évek arab olajembargójánál és az iráni forradalomnál háromszor súlyosabb helyzetet teremthetne.

Ez az olajárat a 100 dollár fölötti tartományba lökhetné, az LNG-árak pedig a 2022-es rekordokat tesztelhetnék újra. Jelenleg 79 dollár közelében van a Brent ára.

Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke szerint a legrosszabb forgatókönyv a szaúdi olajinfrastruktúra elleni támadás és a Hormuzi-szoros egyidejű lezárása lenne. Ennek bekövetkezési esélyét a szakértő nagyjából 33 százalékra becsüli, tekintettel arra, hogy Irán sarokba szorítva érezheti magát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images