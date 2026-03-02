  • Megjelenítés
Aggasztó jelentés futott be: bajban vagyunk Európában, mélyül a pénzügyi szakadék
Gazdaság

Aggasztó jelentés futott be: bajban vagyunk Európában, mélyül a pénzügyi szakadék

Portfolio
Az Eurofound nyolcadik, az Európai Unióban élők élet- és munkakörülményeit vizsgáló online felmérése szerint a javuló gazdasági mutatók ellenére az európaiak jólléte és a társadalmi kohézió tovább gyengül. Az elmúlt fél évtized válságai mély anyagi és lelki nyomokat hagytak maguk után, és tovább nyílik a gazdagok és a szegények közti olló – derül ki az Eurofound, azaz az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezet legfrissebb kutatásából.

Bár az infláció 2025 októberére 2,1 százalékra mérséklődött és a munkaerőpiac is nagyjából stabil maradt, a felmérés eredményei aggasztó képet festenek. A pénzügyi ellenállóképesség terén egyre mélyül a szakadék:

az alacsony jövedelmű háztartások 61 százaléka számolt be megélhetési nehézségekről, míg a magas jövedelmű csoportoknál ez az arány mindössze 9 százalék.

A mentális jóllét helyzete továbbra is kritikus: a válaszadók 57 százaléka a depresszió szempontjából veszélyeztetett kategóriába esik. Ami a világjárvány idején még akut reakcióként jelentkezett, mára krónikus állapottá vált, a jövőbe vetett bizalom pedig nem tért vissza a 2022 előtti szintre.

A lakhatás az anyagi bizonytalanság egyik legfőbb forrásává vált, mivel a növekvő megélhetési költségek aránytalanul nagy terhet rónak a piaci alapon bérlőkre.

Még több Gazdaság

Már úgy drágul a dízel, mintha nem lenne holnap, de csak egy aljas húzás van a háttérben

Mikor érdemes vállalati kezességet igénybe venni?

Irányváltás az euróövezetben: inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat

A munkaerőpiacon eközben strukturális átrendeződés zajlik. Bár a hibrid munkavégzés normává vált, jelentős feszültség alakult ki a munkavállalói igények és a vállalati realitások között. A dolgozók fele heti több alkalommal szeretne távmunkában dolgozni; akiknek erre nincs lehetőségük, azoknál lényegesen magasabb a kimerültség szintje és gyakoribb a munka-magánélet konfliktusa.

A felmérés az intézményi bizalom eróziójáról is beszámol, ami szorosan összefügg a gazdasági bizonytalansággal. Míg a fiatal felnőttek körében viszonylag magas a nemzeti és uniós intézményekbe vetett hit,

a 35-64 éves korosztálynál – ahol a pénzügyi nehézségek a legjellemzőbbek – a legalacsonyabb a bizalom szintje.

A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a demokratikus elköteleződés helyreállítása elválaszthatatlan a gazdasági bizonytalanság csökkentésétől. Ez szükségessé teszi, hogy a szociálpolitika középpontjába a jólléti mutatók kerüljenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images  

Kapcsolódó cikkünk

140 milliárdos bérleti díjat írnak alá az EU közös piacának használatához

Két tűz közé került az Európai Unió, már a háborús válság elhárítása a cél a kontinensen

Kijött a gazdasági jelentés, amitől tartottak: aggasztó folyamat zajlik Európában és Magyarországon is

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility