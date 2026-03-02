Aggasztó jelentés futott be: bajban vagyunk Európában, mélyül a pénzügyi szakadék

Az Eurofound nyolcadik, az Európai Unióban élők élet- és munkakörülményeit vizsgáló online felmérése szerint a javuló gazdasági mutatók ellenére az európaiak jólléte és a társadalmi kohézió tovább gyengül. Az elmúlt fél évtized válságai mély anyagi és lelki nyomokat hagytak maguk után, és tovább nyílik a gazdagok és a szegények közti olló – derül ki az Eurofound, azaz az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezet legfrissebb kutatásából.

Bár az infláció 2025 októberére 2,1 százalékra mérséklődött és a munkaerőpiac is nagyjából stabil maradt, a felmérés eredményei aggasztó képet festenek. A pénzügyi ellenállóképesség terén egyre mélyül a szakadék:

az alacsony jövedelmű háztartások 61 százaléka számolt be megélhetési nehézségekről, míg a magas jövedelmű csoportoknál ez az arány mindössze 9 százalék.

A mentális jóllét helyzete továbbra is kritikus: a válaszadók 57 százaléka a depresszió szempontjából veszélyeztetett kategóriába esik. Ami a világjárvány idején még akut reakcióként jelentkezett, mára krónikus állapottá vált, a jövőbe vetett bizalom pedig nem tért vissza a 2022 előtti szintre.

A lakhatás az anyagi bizonytalanság egyik legfőbb forrásává vált, mivel a növekvő megélhetési költségek aránytalanul nagy terhet rónak a piaci alapon bérlőkre.

A munkaerőpiacon eközben strukturális átrendeződés zajlik. Bár a hibrid munkavégzés normává vált, jelentős feszültség alakult ki a munkavállalói igények és a vállalati realitások között. A dolgozók fele heti több alkalommal szeretne távmunkában dolgozni; akiknek erre nincs lehetőségük, azoknál lényegesen magasabb a kimerültség szintje és gyakoribb a munka-magánélet konfliktusa.

A felmérés az intézményi bizalom eróziójáról is beszámol, ami szorosan összefügg a gazdasági bizonytalansággal. Míg a fiatal felnőttek körében viszonylag magas a nemzeti és uniós intézményekbe vetett hit,

a 35-64 éves korosztálynál – ahol a pénzügyi nehézségek a legjellemzőbbek – a legalacsonyabb a bizalom szintje.

A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a demokratikus elköteleződés helyreállítása elválaszthatatlan a gazdasági bizonytalanság csökkentésétől. Ez szükségessé teszi, hogy a szociálpolitika középpontjába a jólléti mutatók kerüljenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images