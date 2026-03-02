  • Megjelenítés
Az idén is szenved a magyar export
Gazdaság

Az idén is szenved a magyar export

Portfolio
Éves alapon 9,9%-kal, az előző hónaphoz képest 3,2%-kal csökkent a kivitel volumene januárban - jelentette a KSH. A gyenge exportadat meg is pecsételte a külkereskedelmi egyenleg sorsát: az év első hónapja hagyományosan magas többletet szokott hozni, ezúttal csak nullszaldóra futotta.

2026 elején folytatódott a magyar export zsugorodása. A kivitel volumenében egyáltalán nem látszik a korrekció, sőt, még mintha gyorsulna is az esés, vagyis egyelőre semmi nem utal arra, hogy a magyar gazdaság az évforduló környéki európai élénkülésből profitálni tudna.

Tavaly januárban 768 millió euró többlettel zárt az áruforgalom, most nullaszaldóival felérő 12 millió euró. Ennek megfelelően az egy évre visszatekintő külkereskedelmi többlet 7,6 milliárd euró alá csökkent. Ez 2024 elején még közel 4 milliárd euróval magasabb volt. Vagyis a gyenge export apasztja a többletet, de jól láthatóan van honnan, vagyis a külső egyensúly romlása egyelőre egyáltalán nem tekinthető súlyosnak, inkább a növekedési teljesítményünkről állít ki bizonyítványt.

A romláshoz járult hozzá a beruházási célú import gyengélkedése is. Igaz, az utóbbi hónapokban a behozatal már nem esik, sőt, januárban a KSH adatai szerint ehhez kifejezetten a gépek és szállítóeszközök vásárlása járult hozzá, ami növekedési szempontból középtávon némi reménysugárt jelent, valamelyest ellensúlyozva a gyászos exportteljesítményt.

Mindenesetre a mai külkeresedelmi adat alapján az ipari teljestmény nem lehetett túlságosan erős januárban, ezér az idei év sem repülőrajttal indul.

Még több Gazdaság

Már úgy drágul a dízel, mintha nem lenne holnap, de csak egy aljas húzás van a háttérben

Mikor érdemes vállalati kezességet igénybe venni?

Irányváltás az euróövezetben: inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility