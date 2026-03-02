Az idén is szenved a magyar export

Éves alapon 9,9%-kal, az előző hónaphoz képest 3,2%-kal csökkent a kivitel volumene januárban - jelentette a KSH. A gyenge exportadat meg is pecsételte a külkereskedelmi egyenleg sorsát: az év első hónapja hagyományosan magas többletet szokott hozni, ezúttal csak nullszaldóra futotta.

2026 elején folytatódott a magyar export zsugorodása. A kivitel volumenében egyáltalán nem látszik a korrekció, sőt, még mintha gyorsulna is az esés, vagyis egyelőre semmi nem utal arra, hogy a magyar gazdaság az évforduló környéki európai élénkülésből profitálni tudna.

Tavaly januárban 768 millió euró többlettel zárt az áruforgalom, most nullaszaldóival felérő 12 millió euró. Ennek megfelelően az egy évre visszatekintő külkereskedelmi többlet 7,6 milliárd euró alá csökkent. Ez 2024 elején még közel 4 milliárd euróval magasabb volt. Vagyis a gyenge export apasztja a többletet, de jól láthatóan van honnan, vagyis a külső egyensúly romlása egyelőre egyáltalán nem tekinthető súlyosnak, inkább a növekedési teljesítményünkről állít ki bizonyítványt.

A romláshoz járult hozzá a beruházási célú import gyengélkedése is. Igaz, az utóbbi hónapokban a behozatal már nem esik, sőt, januárban a KSH adatai szerint ehhez kifejezetten a gépek és szállítóeszközök vásárlása járult hozzá, ami növekedési szempontból középtávon némi reménysugárt jelent, valamelyest ellensúlyozva a gyászos exportteljesítményt.

Mindenesetre a mai külkeresedelmi adat alapján az ipari teljestmény nem lehetett túlságosan erős januárban, ezér az idei év sem repülőrajttal indul.

