Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait
Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait

Érkezik a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel. 14.00-kor kezdünk!
  • Hogy reagáltak a piacok a hétvégi történésekre?   
  • Mik azok a makrogazdasági hatások, amik már most látszanak?   
  • Hogy érintheti ez a konfliktus a világgazdaságot?
  • Milyen helyzet állt elő azzal, hogy a hétvégén Irán lezárta a Hormuzi szorost? 
  • Hogy befolyásolja egy ilyen háborús helyzet a nyersolaj és a benzin árának alakulását? 
  •   Milyen drágulás jöhet a magyar kutakon és mikor?   
  • Milyen hatással lehetnek ezek a folyamatok az európai és a magyar gazdaságra?   
  • Kik a legnagyobb vesztesei és nyertesei a helyzetnek a nemzetközi tőkepiacokon? Mik estek nagyot? 
  • Mi az, amit most vesznek a befektetők? Mennyire erősödik a nemesfémek piaca? És mi a helyzet a fegyvergyártók papírjaival? 

