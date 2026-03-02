Figyelmeztető előrejelzés: Magyarország lehet az újabb háború egyik vesztese a régióban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus a régió országaira is hatással lehet, több csatornán keresztül is rontja a gazdasági kilátásokat – írja hétfői elemzésében az ING Bank. Magyar szempontból a probléma, hogy mi szinte minden területen a legnagyobb vesztesek között lehetünk: az olajár tartós emelkedése a magyar inflációra is hatással lehet, a forint pedig komolyabb gyengülés előtt is állhat.

Az iráni feszültség hétfő reggelre rögtön az egekbe lőtte az olaj és a földgáz árát, ez pedig hosszabb távon fájdalmas gazdasági hatásokkal is járhat. A Brent olaj hordónkénti ára majdnem 8%-kal ugrott meg, így a 80 dolláros lélektani határt közelíti, míg a holland tőzsdén a TTF földgázjegyzés 25%-kal emelkedett.

Az ING Bank friss elemzése szerint a közép-kelet-európai régiót alapvetően három csatornán keresztül érintheti gazdaságilag a háború:

1. A megugró energiaárak begyűrűzhetnek az inflációba

A legfontosabb kérdés egyelőre az, mennyire lesz tartós a konfliktus, illetve meddig eszkalálódik a háború. Nagyrészt ezen múlhatnak a gazdasági hatások is, hiszen az áremelkedés viszonylag lassan gyűrűzik be. Az ING elemzői szerint

elsősorban az energiaimportra szoruló országokat érintheti a hatás.

A Brent esetében az elemzők első lépcsőben 80-90 dollár közötti árfolyamra számítanak, de akár a 100 dolláros olajár is eljöhet, a legrosszabb forgatókönyv esetén pedig 140 dollárig is rakétázhat a világpiaci ár, ha komolyabb fennakadások lesznek a szállításokban.

Az olajár emelkedése érzékenyen érintheti a kis, energiaimportőr közép-kelet-európai országokat – figyelmeztet az ING. Tíz százalékos tartós áremelkedés

Romániában 0,5 százalékkal, Magyarországon pedig 0,45%-kal emelheti meg az inflációt.

A magyar infláció esetében kiemelik, hogy hazánk erősen kitett az importnak, emellett az inflációs várakozások is emelkednek, illetve komolyabb kilengések jöhetnek a forint árfolyamában. Utóbbi tényezőre még visszatérünk.

2. Óvatosabbak lehetnek a jegybankok

A bank elemzői szerint a háború hatással lehet a régiós jegybankok döntéseire is, hiszen kivárhatnak a további kamatcsökkentések előtt. először szerdán a lengyel jegybank tart kamatdöntő ülést, melyen a háború előtt 25 bázispontos kamatcsökkentést vártak 3,75%-ra, de a hétvégi fejlemények után valószínűbb a tartás.

A cseh jegybank legközelebb március 19-én dönt a kamatokról, azt megelőzően a szakemberek szerint a következő napokban is várhatók nyilatkozatok, hogy hűtsék a kamatcsökkentési várakozásokat. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a múlt héten közel másfél év után csökkentette az alapkamatot 6,25%-ra, akkor még az elemzők márciusban újabb lazításra számítottak. A következő kamatdöntő ülésig még van három hét, azonban az ING szerint

a várhatóan gyengébb forint és magasabb energiaárak ezt megtorpedózhatják.

3. A devizapiacon a forint lehet a nagy vesztes

A harmadik lehetséges hatás a devizapiacon mutatkozhat meg: a globális kockázatvállalási hajlandóság gyengülése a feltörekvő piacon éreztetheti hatását, de ebben sem egységes a régió megítélése. A forint már rögtön hétfő reggel érzékenyen reagált a fejleményekre, egészen 381-ig ugrott az euró jegyzése, majd onnan kezdett talpra állni a magyar fizetőeszköz. Az ING Bank szerint

hosszabb távon is a forint lehet a helyzet legnagyobb vesztese.

Az elemzők szerint a mostani helyzetben kulcsfontosságú lehet a piaci pozícionáltság, a háború olyan helyzetben tört ki, amikor a befektetők komoly pozíciókat építettek fel a feltörekvő devizákban. A következő hetek piaci reakcióját az döntheti el elsősorban, hogy ez a pozícionáltság hogyan áll az egyes devizák esetében.

Ebből a szempontból egyértelműen a forint lehet a legnagyobb vesztes, hiszen az elmúlt egy évben nagyon komoly carry trade-pozíciók épültek fel a magyar deviza mellett. Ebben a magas kamat mellett a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos várakozások játszhattak szerepet, azonban

ezek a pozíciók most nyomás alá kerülhetnek, így újra 380 fölé gyengülhet vissza a forint az euróval szemben.

