Ha a háború mellett ez is rosszul sikerül, mattot kaphatnak a profik

A mögöttünk hagyott hét igazi piacmozgató koktél volt: kereskedelempolitikai fordulat, inflációs idegesség és egy hirtelen geopolitikai olajsokk egyszerre rajzolta át a befektetői térképet. A hangulat egyik napról a másikra váltott risk-onból risk-offba, miközben a kötvénypiac és a devizák folyamatosan újraárazták, hogy mennyire maradhat “higher for longer” a kamatpálya.
A hét elején a vámok körüli jogi és politikai csavar adta meg az alaphangot. A piac előbb megkönnyebbült a kereskedelmi nyomás enyhülésének esélyétől, majd gyorsan rájött, hogy a bizonytalanság nem tűnik el, csak átalakul: ha egy út bezárul, jöhet a B-terv más csatornákon. Ez a kétlépcsős reakció jól látszott a részvényindexekben és a hozamokban is: előbb felpattanás, aztán óvatos visszahűlés.
Erre jött rá az inflációs oldal. A friss amerikai termelői árindex a vártnál erősebb lett, ami azonnal visszahozta a kérdést: a Fed mikor tud ténylegesen lazítani, és mennyire fájdalmas az “utolsó mérföld” a 2 százalék felé. Ilyenkor a klasszikus felállás működik: a hosszú duration és a magas értékeltségű szegmensek érzékenyebbé válnak, miközben a dollár hajlamos kapaszkodót találni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés