Ha a háború mellett ez is rosszul sikerül, mattot kaphatnak a profik

A piac most úgy érkezik meg az új hétre, hogy a háborús prémium még a rendszerben van, és minden bejövő makroadat csak egy kérdésen keresztül kap jelentést: erősödik vagy gyengül az inflációs félelem, és ezzel együtt mennyire tolódik ki a magas kamatok forgatókönyve. Közben sűrű adatnaptár jön több kontinensről, ami könnyen napokra bontott, hullámzó hangulatot hozhat, de a befektetők fókusza egyelőre nem a számokon, hanem azon lesz, hogy a geopolitikai sztori milyen irányba fordul tovább.

A mögöttünk hagyott hét igazi piacmozgató koktél volt: kereskedelempolitikai fordulat, inflációs idegesség és egy hirtelen geopolitikai olajsokk egyszerre rajzolta át a befektetői térképet. A hangulat egyik napról a másikra váltott risk-onból risk-offba, miközben a kötvénypiac és a devizák folyamatosan újraárazták, hogy mennyire maradhat “higher for longer” a kamatpálya.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hét elején a vámok körüli jogi és politikai csavar adta meg az alaphangot. A piac előbb megkönnyebbült a kereskedelmi nyomás enyhülésének esélyétől, majd gyorsan rájött, hogy a bizonytalanság nem tűnik el, csak átalakul: ha egy út bezárul, jöhet a B-terv más csatornákon. Ez a kétlépcsős reakció jól látszott a részvényindexekben és a hozamokban is: előbb felpattanás, aztán óvatos visszahűlés.

Erre jött rá az inflációs oldal. A friss amerikai termelői árindex a vártnál erősebb lett, ami azonnal visszahozta a kérdést: a Fed mikor tud ténylegesen lazítani, és mennyire fájdalmas az “utolsó mérföld” a 2 százalék felé. Ilyenkor a klasszikus felállás működik: a hosszú duration és a magas értékeltségű szegmensek érzékenyebbé válnak, miközben a dollár hajlamos kapaszkodót találni.