Hajnalban fagy, napközben tavasz

Hétfő délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, majd a déli óráktól nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet – írja a HungaroMet. Emellett a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből ott néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 0 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hétfő este egy gyenge hidegfront súrolja térségünket, majd egy hidegcsepp is kialakul hazánktól nem messze. Emiatt a következő napokban néhol kialakulhat zápor, nagyobb eséllyel a Dunántúlon. Ugyanakkor továbbra is

az átlagosnál enyhébb időre és sok napsütésre számíthatunk.

A Weather on Maps szerint a következő napokban a sekély, ártalmatlan légörvények felhősebb, de mindenféle nagyobb kellemetlenségektől mentes időjárás várható.

A hét első fele felhősebb lesz, különösen a Dunántúlon, ahol itt-ott kisebb eső is előfordulhat.

Nagy területet érintő, kiadós csapadék szinte biztosan nem hullik.

A kevésbé felhős keleti, északkeleti megyékben továbbra is gyenge-közepes faggyal érdemes számolni a hajnali-reggeli órákban, míg napközben általában 15 fokhoz közeli értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jelentős légmozgás nem várható –

szerencsére, mert a kiszáradt, csupasz földfelszín és az erős szél kiváló alap lennének a porviharokhoz...

– írja a WoM.

