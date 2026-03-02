  • Megjelenítés
Hajnalban fagy, napközben tavasz
Gazdaság

Hajnalban fagy, napközben tavasz

Portfolio
Folytatódik a tavaszi idő, bár olyan sziporkázó napsütés, mint amiben a hétvégén részesülhettünk, ma nem várható: a felhőtlen eget biztosító anticiklon egy kicsit északnyugatra húzódott vissza – írja Facebook-posztjában a The Weather on Maps.

Hétfő délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, majd a déli óráktól nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet – írja a HungaroMet. Emellett a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből ott néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 0 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hétfő este egy gyenge hidegfront súrolja térségünket, majd egy hidegcsepp is kialakul hazánktól nem messze. Emiatt a következő napokban néhol kialakulhat zápor, nagyobb eséllyel a Dunántúlon. Ugyanakkor továbbra is

az átlagosnál enyhébb időre és sok napsütésre számíthatunk.

A Weather on Maps szerint a következő napokban a sekély, ártalmatlan légörvények felhősebb, de mindenféle nagyobb kellemetlenségektől mentes időjárás várható.

Még több Gazdaság

Megelégelte a kormány a külföldi webáruházak térnyerését: új rendszer jön, ami pillanatok alatt lebuktatja a gyanús oldalakat

Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

A hét első fele felhősebb lesz, különösen a Dunántúlon, ahol itt-ott kisebb eső is előfordulhat.

Nagy területet érintő, kiadós csapadék szinte biztosan nem hullik.

A kevésbé felhős keleti, északkeleti megyékben továbbra is gyenge-közepes faggyal érdemes számolni a hajnali-reggeli órákban, míg napközben általában 15 fokhoz közeli értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jelentős légmozgás nem várható –

szerencsére, mert a kiszáradt, csupasz földfelszín és az erős szél kiváló alap lennének a porviharokhoz...

– írja a WoM.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility