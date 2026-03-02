Hajnalban fagy, napközben tavasz

Hétfő délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, majd a déli óráktól nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet – írja a HungaroMet. Emellett a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből ott néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 0 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.
A hétfő este egy gyenge hidegfront súrolja térségünket, majd egy hidegcsepp is kialakul hazánktól nem messze. Emiatt a következő napokban néhol kialakulhat zápor, nagyobb eséllyel a Dunántúlon. Ugyanakkor továbbra is
az átlagosnál enyhébb időre és sok napsütésre számíthatunk.
A Weather on Maps szerint a következő napokban a sekély, ártalmatlan légörvények felhősebb, de mindenféle nagyobb kellemetlenségektől mentes időjárás várható.
A hét első fele felhősebb lesz, különösen a Dunántúlon, ahol itt-ott kisebb eső is előfordulhat.
Nagy területet érintő, kiadós csapadék szinte biztosan nem hullik.
A kevésbé felhős keleti, északkeleti megyékben továbbra is gyenge-közepes faggyal érdemes számolni a hajnali-reggeli órákban, míg napközben általában 15 fokhoz közeli értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jelentős légmozgás nem várható –
szerencsére, mert a kiszáradt, csupasz földfelszín és az erős szél kiváló alap lennének a porviharokhoz...
– írja a WoM.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
