Hormuzi-szoros lezárása: hosszabb szállítás, magasabb költségek – a magyar boltok is megérezhetik

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala: legszűkebb pontján mindössze 34 kilométer széles, a hajózási sávok irányonként alig 3,2 kilométeresek. Naponta átlagosan több mint 20 millió hordó kőolaj, valamint jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgáz (LNG) halad át rajta. A hétvégén műholdas hajókövetési adatok szerint több tartályhajó is lehorgonyzott a szoros két oldalán, miután rakéta- és dróntámadásokról érkeztek jelentések. A Maersk közölte: biztonsági okokból felfüggeszti az áthaladást nemcsak a Hormuzi-szoroson, hanem a Szuezi-csatornán is.
Ellátási lánc zavarai: hosszabb szállítás, nagyobb költségek
A Retail Gazette brit kiskereskedelmi szakportál szerint az üzemanyag az ellátási lánc egyik legfontosabb költségtényezője, a konténerszállítástól egészen az utolsó kilométeres kiszállításig. Amennyiben a hajók kénytelenek hosszabb úton közlekedmi, a szállítási idő akár két héttel is meghosszabbodhat. Ez leköti a forgótőkét, lassítja az áruforgást, és újra bizonytalanságot hoz az ellátásba. Az elmúlt időszakban éppen csak helyreállt, karcsúsított készletezési modellekre építő kereskedők számára ez különösen érzékeny pont.
Infláció, visszafogott fogyasztás és polchiányok a kiskereskedelemben
A növekvő üzemanyagárak közvetlenül is elvonhatják a forrásokat a bolti költésektől. Magyarországon ez azért lehet különösen problémás, mert hiába a kormányzati transzferek és a reálbérek javulása, a kiskereskedelmi forgalom 2025-ben éves szinten 3 százalék alatt maradt.
A szolgáltatások és a megtakarítások mellett egy újabb költségsokk tovább szűkítheti a fogyasztás mozgásterét, miközben a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci bizonytalanság erősítik az óvatossági motívumot és visszafogják a nem létfontosságú kiadásokat.
Nem minden termékkör reagál egyformán az ellátási zavarokra: az importigényes, távol-keleti vagy közel-keleti alapanyagokra épülő árucsoportok – például a ruházat, az elektronika, a háztartási cikkek vagy a non-food FMCG-termékek – gyorsabban és látványosabban sérülhetnek.
Ez polcképhiányhoz és arányeltolódáshoz vezethet, amikor egyes termékek eltűnnek vagy ritkulnak, mások pedig túlsúlyba kerülnek, rontva az áruházak forgalmi hatékonyságát és a vásárlói élményt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
