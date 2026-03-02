Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat, mint a Barátság

Kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette Andrej Plenković horvát miniszterelnök az Euronewsnak nyilatkozva, amikor az Adria-vezetéket elsődleges ellátási útvonalként ajánlotta a Barátság alternatívájaként.
A horvát kormányfő szerint a horvátországi Omišalj kikötőjéből induló Adria-vezeték nemcsak sokkal megbízható, hanem költségszempontból is kedvezőbb alternatíva volna.
Elmondása szerint az Adria-vezeték éves kapacitása eléri a 14 millió tonnát Magyarország és Szlovákia irányába,
ami elvben elegendő lenne a magyar finomítói igények jelentős részének fedezésére. A rendszer emellett további 9 millió tonna szállítására képes Szerbia felé.
Az Iránban kirobbantott háború nyomán emelkedő olajárak komolyan kihívást jelenthetnek Magyarországnak is, hiszen hétfőn az indexként használt Brent típusú kőolaj 6 százalék feletti mértékben drágult, hordónként 77 dollár fölé emelkedve.
Magyarország az Ukrajnán áthaladó Barátság-vezetéket ért január végi támadásáig nagyjából 90 százalékban Oroszországtól fedezte olajszükségleteit. Ugyan a foygasztói olajárak nem maradnak el a régió más országaihoz képest, a kormány állítása szerint a hordónként 13 dollárral olcsóbban elérhető orosz Urals kiesése 1000 forintra emelhetné a benzin literárát.
Ugyan a Nyugatról vagy Közel-Keletről érkező kőolaj valóban drágábban érhető el, Plenković szerint a tranzitdíjakon is jelentőset lehetne spórolni. Megítélésük szerint
az Adria-vezetéken keresztüli szállítási díj „háromszor alacsonyabb”, mint a Barátság vezetéken alkalmazott díjszabás.
Ha ez a különbség ténylegesen érvényesül a teljes volumenre vetítve, az éves szinten jelentős megtakarítást jelenthetne Magyarország számára, különösen egy emelkedő világpiaci árkörnyezetben.
Címlapkép forrása: EU
