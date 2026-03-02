  • Megjelenítés
Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat, mint a Barátság
Gazdaság

Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat, mint a Barátság

Portfolio
Nem csak biztonságosabb, hanem lényegesen olcsóbb is lehetne az Adria-vezetéken keresztül olajat szállítani Magyarországra, állítja Andrej Plenković horvát miniszterelnök. Ugyan a magyar kormány sokáig azt állította, hogy az Adria alkalmatlan Magyarország ellátására, Plenković szerint nem okozna problémát az ellátás

Kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette Andrej Plenković horvát miniszterelnök az Euronewsnak nyilatkozva, amikor az Adria-vezetéket elsődleges ellátási útvonalként ajánlotta a Barátság alternatívájaként.

A horvát kormányfő szerint a horvátországi Omišalj kikötőjéből induló Adria-vezeték nemcsak sokkal megbízható, hanem költségszempontból is kedvezőbb alternatíva volna.

Elmondása szerint az Adria-vezeték éves kapacitása eléri a 14 millió tonnát Magyarország és Szlovákia irányába,

ami elvben elegendő lenne a magyar finomítói igények jelentős részének fedezésére. A rendszer emellett további 9 millió tonna szállítására képes Szerbia felé.

Még több Gazdaság

A klímakockázat teljesen átrendezi az agrárium gazdasági logikáját

A teljes világgazdaság megrogyasztásával fenyeget a közel-keleti konfliktus

Jön a HUMARS - Hazai rakétarendszer épül az amerikai HIMARS alapján

Az Iránban kirobbantott háború nyomán emelkedő olajárak komolyan kihívást jelenthetnek Magyarországnak is, hiszen hétfőn az indexként használt Brent típusú kőolaj 6 százalék feletti mértékben drágult, hordónként 77 dollár fölé emelkedve.

Magyarország az Ukrajnán áthaladó Barátság-vezetéket ért január végi támadásáig nagyjából 90 százalékban Oroszországtól fedezte olajszükségleteit. Ugyan a foygasztói olajárak nem maradnak el a régió más országaihoz képest, a kormány állítása szerint a hordónként 13 dollárral olcsóbban elérhető orosz Urals kiesése 1000 forintra emelhetné a benzin literárát.

Ugyan a Nyugatról vagy Közel-Keletről érkező kőolaj valóban drágábban érhető el, Plenković szerint a tranzitdíjakon is jelentőset lehetne spórolni. Megítélésük szerint

az Adria-vezetéken keresztüli szállítási díj „háromszor alacsonyabb”, mint a Barátság vezetéken alkalmazott díjszabás.

Ha ez a különbség ténylegesen érvényesül a teljes volumenre vetítve, az éves szinten jelentős megtakarítást jelenthetne Magyarország számára, különösen egy emelkedő világpiaci árkörnyezetben.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility