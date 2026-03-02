Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat, mint a Barátság

Nem csak biztonságosabb, hanem lényegesen olcsóbb is lehetne az Adria-vezetéken keresztül olajat szállítani Magyarországra, állítja Andrej Plenković horvát miniszterelnök. Ugyan a magyar kormány sokáig azt állította, hogy az Adria alkalmatlan Magyarország ellátására, Plenković szerint nem okozna problémát az ellátás

Kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette Andrej Plenković horvát miniszterelnök az Euronewsnak nyilatkozva, amikor az Adria-vezetéket elsődleges ellátási útvonalként ajánlotta a Barátság alternatívájaként.

A horvát kormányfő szerint a horvátországi Omišalj kikötőjéből induló Adria-vezeték nemcsak sokkal megbízható, hanem költségszempontból is kedvezőbb alternatíva volna.

Elmondása szerint az Adria-vezeték éves kapacitása eléri a 14 millió tonnát Magyarország és Szlovákia irányába,

ami elvben elegendő lenne a magyar finomítói igények jelentős részének fedezésére. A rendszer emellett további 9 millió tonna szállítására képes Szerbia felé.

Az Iránban kirobbantott háború nyomán emelkedő olajárak komolyan kihívást jelenthetnek Magyarországnak is, hiszen hétfőn az indexként használt Brent típusú kőolaj 6 százalék feletti mértékben drágult, hordónként 77 dollár fölé emelkedve.

Magyarország az Ukrajnán áthaladó Barátság-vezetéket ért január végi támadásáig nagyjából 90 százalékban Oroszországtól fedezte olajszükségleteit. Ugyan a foygasztói olajárak nem maradnak el a régió más országaihoz képest, a kormány állítása szerint a hordónként 13 dollárral olcsóbban elérhető orosz Urals kiesése 1000 forintra emelhetné a benzin literárát.

Ugyan a Nyugatról vagy Közel-Keletről érkező kőolaj valóban drágábban érhető el, Plenković szerint a tranzitdíjakon is jelentőset lehetne spórolni. Megítélésük szerint

az Adria-vezetéken keresztüli szállítási díj „háromszor alacsonyabb”, mint a Barátság vezetéken alkalmazott díjszabás.

Ha ez a különbség ténylegesen érvényesül a teljes volumenre vetítve, az éves szinten jelentős megtakarítást jelenthetne Magyarország számára, különösen egy emelkedő világpiaci árkörnyezetben.

