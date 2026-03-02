Jön a HUMARS - Hazai rakétarendszer épül az amerikai HIMARS alapján

Hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a globális védelmi ipari vállalattal, a Czechoslovak Grouppal (CSG) - jelentették be a Miniszterelnökséget helyet adó Karmelita kolostorban.

Az eseményen Sárhegyi István⁣, a 4iG SDT vezérigazgatója elmondta: a CSG-vel kötörr megállapodás keretében a CSG leányvállalata, a CSG Defence 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban.

Emellett megállapodás született arról is, hogy

a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és annak leányvállalata, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.

Emellett azt is bejelentette Sárhegyi István, hogy a 4iG SDT és a Rába részvételével a következő öt évben, a török Nurol Makinával együttműködve akár 800 Gidrán 4X4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.

Emellett akár kétezer darab Tatra 8X8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon.

Arról is beszámolt a 4iG SDT vezére, hogy a Rába elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4X4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatainak ellátását.

Sárhegyi István kiemelte azt is, hogy a 4iG SDT, a Rába és a Lockheed Martin amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program is. Ennek keretében Győrben integrálják a Magyar Honvédség által megrendelni kívánt, a Lockheed Martin fejlesztésében készülő HIMARS tüzérségi rakétarendszerek indítótöltő modulját a Rábában gyártott Tatra-platformokra.

Ez valóban egy új típusú magyar HIMARS rendszer létrehozását jelenti. Egy olyan képességet, amely a Lockheed Martin amerikai technológiáját és a Rába gyártási kompetenciáját egyesíti egy új, exportképes termék létrehozására

- tette hozzá a 4iG SDT vezére.

Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen elmondta: "a világ változik, keleti szomszédunkban háború van, ez mindenki számára veszélyt jelent, közben új erőközpontok jelentek meg, ezzel egy időben Nyugat-Európa katonai, gazdasági és civilizációs súlya alább szállóban van.

Ilyen átrendeződés egyszerre jelent esélyt a térségnek, de közben nő annak a veszélye is, hogy újra idegen függésbe kerül. Leginkább rajtunk múlik, hogy ez hogyan alakul. A történelem leckéje errefelé az, hogy külön-külön meggyengülünk, összefogunk ott, akik sikeresek lehetünk, sőt meghatározó tényezők lehetünk

- utalt a kormányfő a magyar-cseh védelmi ipari együttműködésre (az eseményen részt vett Karel Havlíček, Csehország miniszterelnök-helyettese is). Orbán Viktor kiemelte: "abban vagyunk érdekeltek, hogy erősítsük a régi iparát, fejlesszük közös képességeinket, ezért örömmel építünk a régió többi országával közös védelmi kapacitást".

A HUMARS programról szólva a kormányfő elmondta: az amerikai rakétarendszerek Tatra teherautókra kerülnek, amelyeket Győrben fognak majd felszerelni.

