Jön a HUMARS - Hazai rakétarendszer épül az amerikai HIMARS alapján

Az eseményen Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója elmondta: a CSG-vel kötörr megállapodás keretében a CSG leányvállalata, a CSG Defence 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban.
Emellett megállapodás született arról is, hogy
a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és annak leányvállalata, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.
Emellett azt is bejelentette Sárhegyi István, hogy a 4iG SDT és a Rába részvételével a következő öt évben, a török Nurol Makinával együttműködve akár 800 Gidrán 4X4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.
Emellett akár kétezer darab Tatra 8X8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon.
Arról is beszámolt a 4iG SDT vezére, hogy a Rába elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4X4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatainak ellátását.
Sárhegyi István kiemelte azt is, hogy a 4iG SDT, a Rába és a Lockheed Martin amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program is. Ennek keretében Győrben integrálják a Magyar Honvédség által megrendelni kívánt, a Lockheed Martin fejlesztésében készülő HIMARS tüzérségi rakétarendszerek indítótöltő modulját a Rábában gyártott Tatra-platformokra.
Ez valóban egy új típusú magyar HIMARS rendszer létrehozását jelenti. Egy olyan képességet, amely a Lockheed Martin amerikai technológiáját és a Rába gyártási kompetenciáját egyesíti egy új, exportképes termék létrehozására
- tette hozzá a 4iG SDT vezére.
Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen elmondta: "a világ változik, keleti szomszédunkban háború van, ez mindenki számára veszélyt jelent, közben új erőközpontok jelentek meg, ezzel egy időben Nyugat-Európa katonai, gazdasági és civilizációs súlya alább szállóban van.
Ilyen átrendeződés egyszerre jelent esélyt a térségnek, de közben nő annak a veszélye is, hogy újra idegen függésbe kerül. Leginkább rajtunk múlik, hogy ez hogyan alakul. A történelem leckéje errefelé az, hogy külön-külön meggyengülünk, összefogunk ott, akik sikeresek lehetünk, sőt meghatározó tényezők lehetünk
- utalt a kormányfő a magyar-cseh védelmi ipari együttműködésre (az eseményen részt vett Karel Havlíček, Csehország miniszterelnök-helyettese is). Orbán Viktor kiemelte: "abban vagyunk érdekeltek, hogy erősítsük a régi iparát, fejlesszük közös képességeinket, ezért örömmel építünk a régió többi országával közös védelmi kapacitást".
A HUMARS programról szólva a kormányfő elmondta: az amerikai rakétarendszerek Tatra teherautókra kerülnek, amelyeket Győrben fognak majd felszerelni.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási masírozás után zsákutcába érkezhetett Törökország
Hiába a masszív számok, mostanra megtorpanni látszik a török csoda.
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Nem véletlen, hogy Izrael nem szólt Brüsszelnek a közelgő háborúról.
Új fordulat a Barátság olajvezeték ügyében: a kormány bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a bizonyítékokat
Műholdfelvételekhez és operatív információkhoz jutottak.
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek
Oroszországhoz rohanhatnak az ellátásbiztonság fenntartásáért.
Radikális fordulat előtt a kontinensnyi ország? – Magasan szárnyal a szélsőjobboldal ott, ahol eddig ez lehetetlennek tűnt
Virágkorát éli a bevándorlásellenes párt, de mire lesz ez elég?
Figyelmeztető előrejelzés: Magyarország lehet az újabb háború egyik vesztese a régióban
Minden szempontból sérülékenyek vagyunk.
A háború kirobbanása után tépik az izraeli tőzsdét
Szembe megy a globális piacokkal.
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
"Egy ilyen támadást nem lehet megtorlás nélkül hagyni."
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?