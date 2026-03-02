  • Megjelenítés
Jön a HUMARS - Hazai rakétarendszer épül az amerikai HIMARS alapján
Gazdaság

Jön a HUMARS - Hazai rakétarendszer épül az amerikai HIMARS alapján

Hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a globális védelmi ipari vállalattal, a Czechoslovak Grouppal (CSG) - jelentették be a Miniszterelnökséget helyet adó Karmelita kolostorban.

Az eseményen Sárhegyi István⁣, a 4iG SDT vezérigazgatója elmondta: a CSG-vel kötörr megállapodás keretében a CSG leányvállalata, a CSG Defence 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban.

Emellett megállapodás született arról is, hogy

a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és annak leányvállalata, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.

Emellett azt is bejelentette Sárhegyi István, hogy a 4iG SDT és a Rába részvételével a következő öt évben, a török Nurol Makinával együttműködve akár 800 Gidrán 4X4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.

Még több Gazdaság

A klímakockázat teljesen átrendezi az agrárium gazdasági logikáját

Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat, mint a Barátság

A teljes világgazdaság megrogyasztásával fenyeget a közel-keleti konfliktus

Emellett akár kétezer darab Tatra 8X8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon.

Arról is beszámolt a 4iG SDT vezére, hogy a Rába elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4X4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatainak ellátását.

Sárhegyi István kiemelte azt is, hogy a 4iG SDT, a Rába és a Lockheed Martin amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program is. Ennek keretében Győrben integrálják a Magyar Honvédség által megrendelni kívánt, a Lockheed Martin fejlesztésében készülő HIMARS tüzérségi rakétarendszerek indítótöltő modulját a Rábában gyártott Tatra-platformokra.

Ez valóban egy új típusú magyar HIMARS rendszer létrehozását jelenti. Egy olyan képességet, amely a Lockheed Martin amerikai technológiáját és a Rába gyártási kompetenciáját egyesíti egy új, exportképes termék létrehozására

- tette hozzá a 4iG SDT vezére.

Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen elmondta: "a világ változik, keleti szomszédunkban háború van, ez mindenki számára veszélyt jelent, közben új erőközpontok jelentek meg, ezzel egy időben Nyugat-Európa katonai, gazdasági és civilizációs súlya alább szállóban van.

Ilyen átrendeződés egyszerre jelent esélyt a térségnek, de közben nő annak a veszélye is, hogy újra idegen függésbe kerül. Leginkább rajtunk múlik, hogy ez hogyan alakul. A történelem leckéje errefelé az, hogy külön-külön meggyengülünk, összefogunk ott, akik sikeresek lehetünk, sőt meghatározó tényezők lehetünk

- utalt a kormányfő a magyar-cseh védelmi ipari együttműködésre (az eseményen részt vett Karel Havlíček, Csehország miniszterelnök-helyettese is). Orbán Viktor kiemelte: "abban vagyunk érdekeltek, hogy erősítsük a régi iparát, fejlesszük közös képességeinket, ezért örömmel építünk a régió többi országával közös védelmi kapacitást".

A HUMARS programról szólva a kormányfő elmondta: az amerikai rakétarendszerek Tatra teherautókra kerülnek, amelyeket Győrben fognak majd felszerelni.

Cikkünk folyamatosan frissül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility