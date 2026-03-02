Kigyulladt tankerek és veszteglő hajók - sokkra készül a globális szállítmányozás

Az Irán és Omán közötti tengerszoroson – amelyen a világ olajfogyasztásának nagyjából egyötöde, valamint jelentős mennyiségű földgáz halad át – gyakorlatilag leállt a hajózás, miután Irán az amerikai és izraeli csapásokra válaszul a térségben tartózkodó hajókat vette célba. Teherán közölte, hogy lezárta a kritikus vízi útvonalat, ami a Reuters szerint már most az olajkészleteik felmérésére kényszerítette az ázsiai kormányokat.
A hajókövető adatok szerint a veszteglő mintegy 150 hajó – köztük olaj- és LNG-szállító tartályhajók – a nagy öböl menti olajtermelők, így Irak, Szaúd-Arábia és Katar partjainál horgonyoznak.
A legutóbbi incidens során hétfőn hajnalban lövedék csapódott az amerikai zászló alatt hajózó Stena Imperative tartályhajóba a bahreini kikötőben, így rögtön ki is gyulladt. A tüzet azóta eloltották. Ezt megelőzően vasárnap egy lövedék eltalálta a Marshall-szigeteki MKD VYOM tankhajót, ahol a legénység egy tagja életét vesztette.
A tengeri szállítmányozási biztosítók sorra vonják vissza a háborús kockázati fedezetet a térségben közlekedő hajókra. A Gard, a Skuld, a NorthStandard, a London P&I Club és az American Club március 1-jei keltezésű közleményeik szerint március 5-től léptetik életbe a kizárásoka - írja a Reuterst.
A fedezet innentől nem terjed ki az iráni vizekre, valamint a Perzsa-öbölre és a szomszédos tengerszakaszokra.
A japán MS&AD Insurance Group szintén felfüggesztette az Irán, Izrael és a környező országok vizein érvényes háborús kockázati biztosítások vállalását.
A zavarok és az elhúzódó lezárástól való félelem felhajtotta az olaj- és a földgázárakat. A Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 7 százalékkal emelkedett, miután a konfliktus több közel-keleti olaj- és gáztermelő létesítmény leállását is kiváltotta.
A Közel-Keletről Ázsiába irányuló olajszállítási költségek – amelyek már eleve hatéves csúcson álltak – tovább emelkednek, mivel a hajótulajdonosok egyre kevésbé merészkednek a térségbe.
Az irányadó Közel-Kelet és Ázsia közti szállítási díjtétel 2026 elejéhez képest csaknem megháromszorozódott, a Kínába tartó útvonalon pedig
egy szupertanker fuvardíja mintegy 4 százalékkal haladta meg a pénteki szintet, így már a 12 millió dollárt is meghaladja.
Elemzők szerint az árak továbbra is magasan maradnak, miközben az országok az energiaellátásuk biztosításáért küzdenek. A piacnak ráadásul az amerikai és nyugat-afrikai nyersolaj-szállításokhoz a hosszabb útvonalak miatt több hajóra lesz szüksége.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
