Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap még csak a dízel fog drágulni, írja a holtankoljak.

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.

Várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának.

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

