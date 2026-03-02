Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Hernádi hangsúlyozta, az ATV-nek, hogy a Mol tudomása szerint maga a vezeték nem sérült meg a január végi dróntámadások során, amelyek miatt azóta is szünetel a kőolajszállítás Ukrajna felől. A vezérigazgató kiemelte, hogy az ukránok a térséget sújtó támadásokat követően arról tájékoztatták őket, hogy 2-3 napon belül újraindulhat a vezeték, tehát szerinte a szakemberek tényleg el akarták indítani a vezetéket. Azonban, Hernádi állítása szerint az ukránok arra hivatkoztak,
azért nem indulhat el a kőolajszállítás, mert "nem született még döntés róla".
Ez egybeesik a Szlovákia és Magyarország által képviselt állásponttal. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a múlt héten kijelentette, hogy az üzemszünet tisztán politikai okokra vezethető vissza, és véleménye szerint Ukrajna "további lépésekre készül". A kormányfő szerint Kijev "olajblokáddal" zsarolja Magyarországot és Szlovákiát.
A Mol vezér Magyarország ellátásbiztonságával és az üzemanyagárakkal kapcsolatban azt mondta, áremelkedés előfordulhat, ugyanis a jelenleg jelentkező kockázatok - a Barátság kőolajvezeték leállása, a Déli Áramlat vezetékkel kapcsolatos ellátási kérdések, valamint az iráni konfliktus miatt a dízelpiacon tapasztalható hiány - összeadódnak.
Ahogy azt mi is megírtuk, Orbán Viktor a mai nap folyamán bejelentette, hogy műholdfelvételeket hoznak nyilvánosságra a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatban. A Barátság vezetéket ért támadás súlyos károkat okozott a szivattyúállomáson, főleg a hozzákapcsolódó áramellátási infrastruktúrában, amit a szűkös szakember kapacitások miatt csak lassan tudnak javítani.
