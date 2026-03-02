Minimálbéren foglalkoztatja dolgozóit? Itt igényelheti a kompenzációt

Munkavállalónként közel 50 ezer forint kompenzációs támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstáron keresztül azok a vállalkozások, amelyek minimálbéren foglalkoztatják dolgozóikat. A többletkiadások enyhítésére szolgáló keretösszeg 11,2 milliárd forint, az igényléshez szükséges elektronikus felület pedig már elérhető.

A munkáltatók a 2025 és 2027 közötti időszakra igényelhetik a támogatást az olyan alkalmazottaik után, akiknek az alapbére 2024. szeptember 1. és november 15. között nem haladta meg a 290 800 forintot. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén ezt az összeghatárt a munkaidővel arányosan kell figyelembe venni. A Kincstár tájékoztatása szerint 2026-ban a támogatás mértéke munkavállalónként évi 49 920 forint.

A kérelmeket március 1. és április 15. között lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton. Az ügyintézés a magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) belül a Pénzügy, majd a Pályázatok, közbeszerzés menüpont alatt található űrlap kitöltésével végezhető el.

A pályázathoz csatolni kell az érintettek 2026. évi munkaszerződését,

amely igazolja a minimálbéres foglalkoztatást, valamint az uniós előírásoknak megfelelő de minimis nyilatkozatot. Amennyiben az igényelt összeg meghaladja a 20 millió forintot, a beszedési megbízások teljesítésére vonatkozó felhatalmazó levelet is mellékelni kell.

Egy munkavállalóra évente kizárólag egy kérelem nyújtható be.

Amennyiben a dolgozók magas létszáma vagy a csatolt dokumentumok mérete miatt nem fér el minden adat egy űrlapon, az igénylés új kérelem megnyitásával folytatható.

Címlapkép forrása: Róka László