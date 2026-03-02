  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Nagy bejelentés érkezett az olajiparból
Gazdaság

Nagy bejelentés érkezett az olajiparból

Portfolio
Az Equinor és partnerei új olajlelőhelyet fedeztek fel az Északi-tengeren, a Snorre-mező közelében. A tervek szerint a meglévő infrastruktúra felhasználásával gyorsan és költséghatékonyan állítják majd kitermelésbe a kutat, írja a Reuters.

Az Equinor norvég állami energiavállalat hétfőn jelentette be az "Omega South Alfa" elnevezésű találatot. A Norvég Tengeri Igazgatóság (NOD) előzetes becslései alapján

a lelőhely 25–89 millió hordó kitermelhető olajegyenértéket rejthet,

ami az Equinor léptékében közepes méretű felfedezésnek számít.

A feltárt készleteket a tervek szerint rövid időn belül bekötik a meglévő tenger alatti létesítményekbe, a feldolgozás pedig a Snorre A platformon keresztül zajlik majd. Erik Gustav Kirkemo, az Equinor vezető alelnöke hangsúlyozta: mivel az infrastruktúra költségei nagyrészt már megtérültek, az így nyert olaj versenyképes áron termelhető ki.

Még több Gazdaság

Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal

Norvégiában egyre több cég törekszik az öregedő olaj- és gázmezők élettartamának meghosszabbítására. A stratégia lényege, hogy a közelben újonnan felfedezett készleteket a már kiépített platformokhoz kapcsolják, így elkerülhető az új infrastruktúra költséges megépítése.

Norvégia fedezi az európai olajkereslet mintegy 20, a földgázigénynek pedig nagyjából 30 százalékát. Az "Omega South Alfa" licenc az Equinor operátori irányítása alatt áll, a koncesszióban pedig a Petoro, a Harbour Energy, az INPEX Idemitsu és a Vår Energi is részesedéssel rendelkezik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility