Nagy bejelentés érkezett az olajiparból

Az Equinor és partnerei új olajlelőhelyet fedeztek fel az Északi-tengeren, a Snorre-mező közelében. A tervek szerint a meglévő infrastruktúra felhasználásával gyorsan és költséghatékonyan állítják majd kitermelésbe a kutat, írja a Reuters.

Az Equinor norvég állami energiavállalat hétfőn jelentette be az "Omega South Alfa" elnevezésű találatot. A Norvég Tengeri Igazgatóság (NOD) előzetes becslései alapján

a lelőhely 25–89 millió hordó kitermelhető olajegyenértéket rejthet,

ami az Equinor léptékében közepes méretű felfedezésnek számít.

A feltárt készleteket a tervek szerint rövid időn belül bekötik a meglévő tenger alatti létesítményekbe, a feldolgozás pedig a Snorre A platformon keresztül zajlik majd. Erik Gustav Kirkemo, az Equinor vezető alelnöke hangsúlyozta: mivel az infrastruktúra költségei nagyrészt már megtérültek, az így nyert olaj versenyképes áron termelhető ki.

Norvégiában egyre több cég törekszik az öregedő olaj- és gázmezők élettartamának meghosszabbítására. A stratégia lényege, hogy a közelben újonnan felfedezett készleteket a már kiépített platformokhoz kapcsolják, így elkerülhető az új infrastruktúra költséges megépítése.

Norvégia fedezi az európai olajkereslet mintegy 20, a földgázigénynek pedig nagyjából 30 százalékát. Az "Omega South Alfa" licenc az Equinor operátori irányítása alatt áll, a koncesszióban pedig a Petoro, a Harbour Energy, az INPEX Idemitsu és a Vår Energi is részesedéssel rendelkezik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock