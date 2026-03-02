  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Nem erre a hírre akart ébredni a német kormány
Gazdaság

Nem erre a hírre akart ébredni a német kormány

Portfolio
A német kiskereskedelmi forgalom januárban a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza, ami újabb kedvezőtlen jelet küld Európa legnagyobb gazdaságának állapotáról – közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis).

A hétfőn közzétett adatok szerint a német kiskereskedelmi forgalom januárban 0,9 százalékkal csökkent az előző hónaphoz viszonyítva.

Ez az eredmény jelentős negatív meglepetést okozott, mivel a Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 0,2 százalékos visszaesést vetítettek előre.

A német gazdasági kilábalás továbbra is törékeny: Alexander Krüger, a Hauck Aufhäuser Lampe vezető közgazdásza a Handelsblattnak arról beszélt, hogy a jelenlegi folyamat inkább visszaesést jelent a megindult helyreálláshoz képest. A fogyasztók óvatosak a munkahelyi bizonytalanság és a politikai kockázatok miatt, így a lakossági fogyasztás várhatóan sem érdemben nem támogatja, sem nem fékezi a gazdaságot.

A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) idén nominálisan 2 százalékos forgalombővülést vár, ami reálértéken mindössze fél százalékos növekedést jelentene az ágazatban, ahol mintegy 3,1 millióan dolgoznak.

A szervezet elnöke szerint a szektorban egyelőre nincs ok érdemi megkönnyebbülésre.

A fogyasztói hangulat továbbra is kifejezetten gyenge, ami rontja a következő hónapokra várható kilátásokat is: a GfK és a nürnbergi NIM intézet felmérése szerint – amely 2000 fő megkérdezésén alapul – a bizalmi index mínusz 24,7 ponton áll, mélyen negatív tartományban.

Ezzel párhuzamosan a megtakarítási hajlandóság a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedett, ami szintén visszafogja a belső kereslet élénkülését.

Mindez annak ellenére történik, hogy a reálbérek tavaly ismét jelentősen emelkedtek. A német munkavállalók vásárlóereje azonban még mindig kissé elmarad a 2019-es szinttől, mivel a járvány és az ukrajnai háború okozta infláció korábban számottevően rontotta a háztartások pénzügyi helyzetét. A béremelkedés tehát eddig nem volt elegendő a korábbi veszteségek teljes ledolgozásához.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

