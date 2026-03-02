Pánikhangulatban nyitott hétfőn az európai gáztőzsde, drasztikus áremelkedéssel reagál az iráni konfliktusra

A hétvégi, Irán elleni kiterjedt amerikai-izraeli támadások és a teheráni válaszcsapások alapjaiban rengették meg a globális energiapiacokat. Az európai gáztőzsde (TTF) hétfő reggel 20 százalékos pluszban nyitott, ami rég nem látott bizonytalanságot és extrém bizonytalanságot jelez az európai gázpiacon.

Bár a támadás nem érhette teljesen felkészületlenül az energiapiacokat, hiszen már több hete látszanak a csapatösszevonások, de az eszkaláció híre még így is drasztikus áremelkedést okozott hétfő reggelre az európai gázpiacon.

Február 27-én az európai benchmark TTF gáztőzsdén jegyzett gázár még stabil és viszonylag alacsony szinten, 32 euró/MWh körül zárt.

Ma reggelre viszont 38,6 euró/MWh szinten nyitott, ami 20 százalékos ugrást jelent.

Amikor egy ilyen horderejű esemény történik, el kell különíteni a fundamentális hiányt a piaci pániktól. A globális cseppfolyósított földgáz (LNG) mintegy 18-20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át. Bár ennek nagy része Ázsia felé megy, Európa az orosz gázról való leválás óta jobban függ a katari szállítmányoktól is, ezért a kieső mennyiség hiányt és kiéleződő versenyt generálhat az LNG-piacon - rövid távon, hiszen a következő években hatalmas mennyiségű LNG érkezik a piacra.

Ezért a a gáz árának hétfő reggeli megugrása

egyelőre leginkább "kockázati prémiumnak" tekinthető.

Racionálisan nézve az európai fűtési szezon a végéhez közeledik, és bár a kontinens gáztárolóinak össztöltöttsége alacsony szinten van, de elegendőnek tekinthető egy azonnali, rövid távú ellátási sokk tompítására. A pánikhangulatot az fűti most, hogy senki sem tudja, meddig tarthat a konfliktus, és hogyan (mennyiért) töltik fel a tárolókat a 2026/2027-es télre, ha a Közel-Kelet tartósan lángba borul.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ