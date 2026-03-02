Tatra katonai járművek gyártásában kap szerepet a Rába

A megállapodás keretében a CSG leányvállalata, a CSG Defence 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban.
Emellett megállapodás született arról is, hogy
a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és annak leányvállalata, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.
Emellett azt is bejelentették, hogy a 4iG SDT és a Rába részvételével a következő öt évben, a török Nurol Makinával együttműködve akár 800 Gidrán 4X4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.
Emellett akár kétezer darab Tatra 8X8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon.
Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.
Cikkünk folyamatosan frissül.
