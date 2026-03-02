Tovább halmozza a rekordokat régiós versenytársunk, de nem mind arany, ami fénylik

A lengyel statisztikai hivatal megerősítette a 2025 negyedik negyedévére vonatkozó előzetes GDP-adatokat. A gazdaság éves szinten 4,0, negyedéves alapon pedig 1,0 százalékkal bővült, ami enyhe gyorsulást jelent a harmadik negyedévi 0,9 százalékhoz képest. A bővülést ismét a belföldi kereslet húzta, amely éves szinten 4,3 százalékkal emelkedett. A háztartások fogyasztása 4,2 százalékkal nőtt. Az infláció gyors lassulása miatt a reáljövedelmek növekedési üteme kevésbé esett vissza, ez pedig szinten tartotta a fogyasztói kiadásokat.

A közösségi fogyasztás szintén kiemelkedő ütemben, éves szinten 7,3 százalékkal bővült, ami már a második egymást követő negyedév, amikor a növekedés meghaladta a 7 százalékot. A magas folyó kormányzati kiadások és a növekvő állami beruházások arra utalnak, hogy a költségvetési egyensúlyhiány 2025-ben is jelentős maradt.

Az ING becslése szerint az államháztartási hiány megközelítette a GDP 7 százalékát.

Az állóeszköz-beruházások 4,7 százalékkal nőttek éves szinten a negyedik negyedévben, ami lassulást jelez a harmadik negyedévi 7,1 százalékhoz képest. A növekedést továbbra is főként az állami beruházások hajtják, míg a magánszektor aktivitása visszafogott maradt. A csökkenő kamatkörnyezet és a Nemzeti Helyreállítási Terv (KPO) keretében induló projektek 2026-ban támogathatják a beruházások bővülését.

Ugyanakkor az egyre bonyolultabb geopolitikai környezet továbbra is visszafogja a vállalatok beruházási hajlandóságát.

A külkereskedelmi mérleg enyhe romlása a negyedik negyedévben 0,2 százalékponttal mérsékelte az éves GDP-növekedést. Bár az áruk és szolgáltatások exportja 7,7 százalékkal bővült, az import ennél gyorsabban, 8,7 százalékkal emelkedett. Ez részben a Kínából származó reexporttal függhet össze. A Kínából érkező behozatal tavaly nominálisan, zlotyban számolva több mint 11 százalékkal nőtt. A beruházások felfutása és a korábban megrendelt katonai felszerelések beérkezése 2026-ban is növeli az importot, a kereskedelmi mérleg romlása azonban várhatóan korlátozott marad.

Az ING becslése szerint 2026 első negyedévében a GDP-növekedés éves alapon 3,6-3,8 százalék közé lassult. Ebben szerepet játszottak a kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek különösen az építőipart és az ipart érintették hátrányosan, valamint az iráni konfliktus körüli bizonytalanság. A nyersolaj árának esetleges tartós emelkedése nemcsak az inflációt növelhetné, hanem a gazdasági növekedést is visszafoghatná. Az ukrajnai háború továbbra is rontja a magánszektor beruházási hajlandóságát, amit az iráni helyzet tovább súlyosbíthat. A lengyel gazdaság kilátásait értékelő elemzés végé az ING szakértői megerősítették a teljes évre vonatkozó 3,7 százalékos GDP-növekedési előrejelzést és megállapították, hogy a 4 százalék feletti várakozások a jelenlegi helyzetben túlzottan optimisták.

Címlapkép forrása: Shutterstock