Új fordulat a Barátság olajvezeték ügyében: a kormány bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a bizonyítékokat

Vasárnap este azt közölte a magyar miniszterelnök, hogy rendkívüli információk jutottak a birtokukba, és hétfő reggel beszámolnak a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotáról.
Részletes jelentést kaptam a vezeték állapotáról. A rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes
- mondta a miniszterelnök hétfőn, majd hozzátette: a műholdfelvételeket elérhetővé tesszük a nyilvánosság számára is.
A Barátság vezetéket Lviv környékén orosz dróntámadást érte január 27-én. Az eset eleinte nem okozott nagyobb felfordulást, hiszen az elmúlt időszakban többször is kiesett az ellátás különböző okokból. Azonban a mostani, 23. üzemzavar az eddigi leghosszabb kiesés, amely immár több mint egy hónapja tart.
Az továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy miért áll a szállítás azóta: a magyar kormány állítása merőben ellentétes azzal, amire az ukrán vezetés hivatkozik. Úgy tudjuk, hogy a Barátság vezetéket ért támadás súlyos károkat okozott a szivattyúállomáson, főleg a hozzákapcsolódó áramellátási infrastruktúrában, amit a szűkös szakember kapacitások miatt csak lassan tudnak javítani. Az is kérdéses, hogy a műholdfelvételekből mekkora bizonyossággal állapítható meg az infrastruktúra üzemképessége.
Február közepére égető kérdéssé vált a kieső mennyiségek pótlása. A Mol ezért jelezte, hogy megkezdte finomítóinak tengeri úton történő, az Adria-vezetéken keresztüli nyersolaj-ellátását, valamint mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítását is kezdeményezte - erről bővebben itt írtunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
