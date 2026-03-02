Új front nyílt az olajvitában: Zelenszkij számon kérte Ficót, Magyarország kimaradhat

Az ukrán–szlovák olajtranzitvita újabb diplomáciai fordulatot vett: személyes találkozót helyezett kilátásba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök, de már a helyszín körül is nézetkülönbség alakult ki. Egyelőre nem érkezett hivatalos jelzés arról, hogy a tervezett ukrán–szlovák csúcstalálkozóhoz csatlakozna-e Orbán Viktor.

Volodimir Zelenszkij arról beszélt újságíróknak, hogy korábban megállapodott Robert Ficoval egy személyes találkozóról a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzet rendezése érdekében.

Az ukrán elnök azt mondta, hogy meghívta a szlovák kormányfőt Ukrajnába, amit Fico el is fogadott

- írja az ukrinform.

Zelenszkij ugyanakkor értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a szlovák fél később már egy harmadik országban tartandó egyeztetést is felvetett. Mint fogalmazott: nem érti ezt a reakciót, hiszen a szlovák miniszterelnök eredetileg beleegyezett az ukrajnai látogatásba, ráadásul az érintett olajtermékek „itt vannak”, ezért szerinte nem indokolt más helyszínt keresni.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: az ilyen félreértések nem először fordulnak elő, de a feleknek nem közösségi médián keresztül kellene üzengetniük egymásnak, hanem személyesen, eredményorientált módon kellene tárgyalniuk.

Fico korábban jelezte:

kész találkozni az ukrán elnökkel az olajtranzit ügyében, ugyanakkor egy harmadik országban tartott egyeztetést tartana célszerűnek.

Orbán Viktor előző heti rádióinterjújában hangsúlyozta: "amikor ennek az interjúnak vége lesz, azonnal telefonos konzultációt kezdek a szlovákok miniszterelnökével, hogy a további közös lépéseket összehangoljuk".

Egyelőre nem érkezett hivatalos jelzés arról, hogy a tervezett ukrán–szlovák csúcstalálkozóhoz csatlakozna-e Orbán Viktor. Bár a Barátság vezeték működése Magyarország számára is stratégiai jelentőségű kérdés, jelenleg nem ismert, hogy a magyar kormányfő részese lenne-e az egyeztetésnek, vagy a felek kizárólag kétoldalú keretben rendeznék a vitás kérdéseket. Az esetleges magyar részvétel különösen annak fényében bírna jelentőséggel, hogy a régiós olajellátás biztonsága mindhárom ország gazdasági érdekeit közvetlenül érinti.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/STRINGER