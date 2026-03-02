  • Megjelenítés
Új Rembrandt-festményt azonosítottak az amszterdami Rijksmuseum munkatársai
Az amszterdami Rijksmuseum kutatói minden kétséget kizáróan megállapították egy eddig vitatott szerzőségű festményről, hogy az valójában Rembrandt van Rijn hiteles alkotása. A magántulajdonban lévő, 1633-ban készült, Zakariás látomása a templomban című művet modern technológiai vizsgálatok segítségével sikerült azonosítani.

Új Rembrandt-festményt fedeztek fel az amsterdami Rijksmuseum kutatói, a világhírű holland mester képének a címe Zakariás látomása a templomban - közölte hétfőn a múzeum. A fejlett technológiának köszönhetően, amelyet már az Éjjeli őrjárat restaurálásakor is alkalmaztak, a kutatóknak sikerült hitelesíteniük az 1633-ban festett, magángyűjteményben lévő képet.

"Az anyagok elemzése, a stilisztikai és tematikai azonosságok, a Rembrandt által végrehajtott módosítások és a kép általános minősége mind megerősítik azt a következtetést, amely szerint a festmény Rembrandt van Rijn hiteles alkotása" – olvasható a múzeum közleményében.

1960-ig a képet kizárták a Rembrandt életműből, de több évtizedes feledés után a jelenlegi tulajdonos arra kérte a múzeumot, hogy vizsgálják meg ismét az alkotást. Két évig tartó alapos vizsgálat után a kutatók megállapították, hogy a Zakariás látomása a templomban című képhez használt festékek szerepelnek a mester korabeli más alkotásain is.

Rembrandt-2
Kutatók vizsgálják Rembrandt Zakariás látomása a templomban című képét. Fotó: Rijksmuseum/Kelly Schenk

A festési technika és a festékrétegek egymásra helyezése szintén összehasonlítható Rembrandt más korai műveivel

– közölte a múzeum.

A kép a Bibliából ismert Zakariás prófétát ábrázolja viszonylagos félárnyékban, körvonalait és a ruhájának arany díszítéseit a kép jobb felső sarkából sugárzó fény világítja meg, Gábriel arkangyal érkezésekor.

A kutatók szerint a kép teljes egyezést mutat Rembrandt huszonhét éves korában készített festményeivel. A Rembrandt-műként azonosított alkotást március 4-től állítják ki a múzeumban, és hosszú távra kikölcsönzik a Rijksmuseumnak.

Címlapkép forrása: Photo: Rijksmuseum/Kelly Schenk

