Váratlan fordulatot vett a helyzet Európa egyik vezető gazdaságában
A francia feldolgozóipar februárban is a bővülési tartományban maradt, miután a beszerzésimenedzser-index (BMI) a várakozásokat felülmúlva az 50 pontos küszöbérték felett alakult – derül ki az S&P Global legfrissebb adataiból.

A HCOB francia feldolgozóipari BMI végleges értéke februárban 50,1 pontra mérséklődött a januári 51,2 pontról, amely 43 hónapos csúcsot jelentett.

A mutató ennek ellenére az 50 pontos lélektani határ felett maradt – amely a növekedést választja el a zsugorodástól –, továbbá meghaladta a korábban közölt, 49,9 pontos előzetes becslést is.

A bővülést elsősorban a járműipar és a repülőgépgyártás élénk kereslete támogatta.

Az S&P Global jelentése szerint bár az exportrendelések csökkentek, a gyáripari kibocsátás növekedett, a piaci szereplők pedig optimistábban tekintenek a jövőre. Jonas Feldhusen, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza szerint amíg az új megrendelések volumene csökken, korai lenne az ágazati recesszió végét hirdetni. Ugyanakkor a szakértő rámutatott, hogy

a rendelésállomány alindexe csak hajszálnyival maradt el a növekedési küszöbtől, és érdemben meghaladja a 2023 és 2025 közötti átlagos szintet.

A feldolgozóipari szereplők üzleti bizalmának javulása részben annak köszönhető, hogy az állami szektor felől a kereslet élénkülésére számítanak – tette hozzá az elemző.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

