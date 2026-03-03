A török infláció több mint 31 százalék volt februárban

Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a török infláció, amely éves bázison 30 százalék feletti.

A török fogyasztói árak februárban 2,96 százalékkal emelkedtek januárhoz képest,

éves alapon pedig 31,53 százalékos inflációt mértek

– közölte kedden a Török Statisztikai Hivatal. Mind a havi, mind az éves adat lényegében megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A Reuters felmérésében szereplő szakértők havi szinten 3 százalékos, éves összevetésben 31,55 százalékos inflációra számítottak.

Januárban a havi drágulás a vártnál nagyobb, 4,84 százalékos volt, miközben az éves infláció 30,65 százalékra mérséklődött. A friss adatok szerint a belföldi termelői árak februárban 2,43 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest, ami éves alapon 27,56 százalékos emelkedésnek felel meg.

A GDP nem alakult jól

Hétfőn derült ki, hogy a török GDP még idén is bővült, de a várakozásoktól elmaradt.

Törökország GDP-je 3,6 százalékkal bővült 2025-ben, miután a negyedik negyedévben az éves alapú növekedés 3,4 százalékot tett ki. A Reuters által megkérdezett elemzők összesítése alapján ezek 1-1 tizeddel elmaradnak a várakozásoktól. Bár a növekedés üteme ezzel is bővült a 2024-es 3,3 százalékhoz viszonyítva, komolyan elmaradnak a számok az ezeket megelőző három évhez képest, ahol 11,8, 5,4, majd 5 százalékos volt a növekedés.

A Török Statisztikai Intézet (TÜIK) adatai alapján a tavalyi növekedést elsősorban az építőipar hajtotta, ahol a hozzáadott érték 10,8 százalékkal emelkedett. Ezt az információs és kommunikációs szektor követte 8 százalékos bővüléssel. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat ugyanakkor 8,8 százalékos visszaesést könyvelhetett el.

Címlapkép forrása: Shutterstock