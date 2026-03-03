  • Megjelenítés
Bámulatos, hogy mit művel most a Balaton vize
Bámulatos, hogy mit művel most a Balaton vize

Beköszöntött a tipikus kora tavaszi helyzet, a Balaton hideg vize látványosan hűti a környező településeket - írja a HungaroMet.

Kora tavaszi tipikus helyzetet figyelhetünk meg (többek közt) ma délután is a Balaton térségében - hívja fel a figyelmet a HungaroMet. Száraz a levegő a térség felett, a keleti medence felett némi fátyolfelhő szűri a napsütést, a nyugati medence körül már kevés gomolyfelhő képződött, a napos időben pedig 15, 16 fok köré emelkedett általában a hőmérséklet.

A Balaton vize azonban jelenleg csak 5-6 fokos, ami jelentősen hűti a közvetlen környezetét,

így a "szinte közvetlenül a parton lévő siófoki mérőnk adataiban meg is jelenik ennek hatása, ott ugyanis jóval alacsonyabb hőmérsékletet mérünk, mint tennénk ezt akár már csak a vasút mentén Siófok belvárosában" - írja a HungaroMet.

A keszthelyi (12 fok) és a fonyódi (13 fok) mérő nem ennyire közvetlenül a parton helyezkedik el, így ott a tó hűtő hatása már kevésbé látványosan érvényesül.

