Beruházás vagy lemaradás: miért lett ennyire keresett az új tőkeprogram?

A Demján Sándor Tőkeprogram iránt akkora lett az érdeklődés, hogy 2026. január 16-tól átmenetileg felfüggesztették az új jelentkezések befogadását. A helyzet egyértelmű: a magyar kkv-k fejleszteni akarnak, de nem feltétlenül vállalják a hitelezéssel járó kockázatokat olyan bizonytalan makrogazdasági környezetben, mint amit az elmúlt évek mutatnak. Beruházás nélkül viszont aligha elképzelhető érdemi nemzetgazdasági növekedés, sőt közép- és hosszú távon borítékolható a kkv-szektor versenyképességének romlása, és az ezzel járó piaci pozícióvesztés. Mivel a magyar tőkepiac – a kkv-szegmensben különösen – fejletlen, ezért a piacról meg nem érkező tőkebefektetéseket támogatott állami programoknak, így például a Demján Sándor Tőkeprogramnak kell pótolnia. A Portfolio már ősszel írt a 100 milliárd forintos keretösszeg esetleges közelgő kimerüléséről, de ez most kézzelfogható távolságba is került. A kérdés: hogyan tovább, ha megtorpan a kkv-szektor tőkefinanszírozása?

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A magyar kkv-k finanszírozási csapdája: növekednének, de nem mindig a hitel megfelelő megoldás

Nincsenek egyszerű helyzetben a hazai kkv-vezetők, emelkedő költségekkel, munkaerőhiánnyal és termelékenységi – jövedelmezőségi kihívásokkal szembesülnek. A leggyakoribb helyzet az, amikor a tulajdonos látja a fejlesztési irányt, akár a termelékenység javítását, akár új kapacitások kiépítését vagy digitalizációt, de a döntés pillanatában a hitel feltételei és kockázata „visszahúzza” a projektet. Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy a bankrendszer ne tudna hitelezni, hanem az, hogy a vállalkozás tőkeszerkezete, fedezeti képessége és kockázati profilja nem enged kényelmes mozgásteret, egyszerűen túl nagyon áldozatot kívánna a megfelelő méretű hitel felvétele.

A makroszintű adatok is visszaigazolják ezt a képet.

A jegybanki megállapítások szerint érdemi hitelkínálati korlátok nincsenek, a bankok tőkehelyzete alapján akár a jelenlegi hitelállomány duplázása is lehetséges volna, a problémát inkább a keresleti oldal, a bizonytalan beruházási szándék és kockázatvállalás alacsony mértéke jelenti. Vagyis a rendszer képes lenne több hitelt biztosítani, de a kkv-k jelentős része nem tudja, vagy nem meri felvenni úgy, hogy közben a beruházás megtérülése és a cash-flow biztonsága is vállalható maradjon.

Közben a vállalati hitelpiacon látható élénkülés sem feltétlenül beruházási boomot jelent: az MNB szerint 2025 4. negyedévében a kkv hitelállomány éves alapon 5,9%-kal nőtt. Ez növekedés, de nem feltétlenül az a minőségű forrásbővülés, amely a tőkehiányos cégeknél gyors és tartós kapacitásépítést indít el. A hitel ugyanis jellemzően törlesztési fegyelmet és fedezeti logikát kíván meg, ami a válságokkal övezett, sokszor kiszámíthatatlan makrogazdasági környezetben könnyen – joggal - óvatossá teszi a döntéshozókat.

A tőkefinanszírozás ezzel szemben másképp működik:

a növekedés elején nem pénzkiáramlást, vagyis folyamatos törlesztést generál, hanem stabilitást ad, „pufferként” működik, és javítja a cég további finanszírozási képességét is. Épp ez az a pont, ahol a tőkeprogramok szerepe felértékelődik: nem kiváltják a hitelt, hanem olyan alapot teremtenek, amelyre hitel is biztonságosabban építhető.

Nemcsak a cégek magánügye: a magyar gazdaság teljesítménye beruházások nélkül nem növekszik

A tőkehiány kkv-szinten fájdalmas, de nemzetgazdasági szinten is megbosszulja magát. A magyar növekedési perspektíva ugyanis törékeny, és a beruházási dinamika hiánya tartósan visszafogja a felzárkózást. 2025 egészében mindössze 0,3% volt a gazdasági növekedés, és a negyedévek jelentős részében inkább visszaesés vagy stagnálás látszott, semmint tartós élénkülés. Ez a környezet különösen veszélyes, mert a vállalatok fejlesztései könnyen elmaradnak, miközben a nemzetközi versenyben a technológiai és hatékonysági ugrások nem várnak a magyar szereplőkre.

A beruházások szerepe ebben a képletben megkerülhetetlen. Ha a vállalkozások nem korszerűsítenek, nem automatizálnak, nem építenek új kapacitást, akkor a termelékenységi pálya ellaposodik, a bérköltségek növekedése már alig-alig finanszírozható a meglévő termelési struktúrában, és így hamar az exportképesség is sérül.

A beruházás tehát nem egyszerűen „egy cég magánügye”, hanem a növekedés, az adóalap, a foglalkoztatás és végső soron a költségvetési mozgástér egyik alapja.

Éppen ezért válik fontossá minden olyan finanszírozási forma, amely képes a beruházásokat gyorsítani akkor is, amikor a tisztán piaci hitel vagy a fedezeti elvárások nem elég rugalmasak. A tőkeprogramok logikája az, hogy a beruházási döntést nem a legszűkebb pénzügyi korlátokhoz igazítják, hanem a megvalósítható növekedési tervhez, és ehhez alakítanak finanszírozási keretet.

Mit ad a tőkefinanszírozás, amit a hitel nem tud?

A hitel és a tőke közti különbség a kkv-k számára a legkézzelfoghatóbban a kockázat és az idő dimenziójában jelenik meg. A hitel akkor is fizetendő, ha a beruházás megtérülése csúszik, ha a piac gyengül, vagy ha a projekt bevezetési szakaszában átmeneti veszteség keletkezik. A tőke viszont jellemzően hosszabb távú logikával számol, és nem kényszerít azonnali tőke-visszafizetésre, így a cég a növekedés kritikus első szakaszában több levegőhöz jut.

A Demján Sándor Tőkeprogram konstrukciója ezt a logikát ültette át gyakorlatba.

A program 1%-os tulajdonszerzéssel jár, és 5%-os kamatozású tulajdonosi hitel kapcsolódik hozzá 6 éves futamidővel, ahol a tőkét jellemzően a futamidő végén kell visszafizetni, miközben a döntési folyamat optimális esetben akár hat hét alatt is végigérhet. A konstrukció gyakorlati üzenete az, hogy a vállalkozás úgy kaphat forrást fejlesztésre, hogy közben nem kell azonnal klasszikus értelemben vett, szigorú hitelamortizációs pályára állnia, nem kell azonnal feje tetejére állítania a cash-flow-ját.

A tőkefinanszírozás egy másik, sokszor alulértékelt előnye, hogy javíthatja a cég banki megítélését is. A tőke és a hitel kombinálásával érhető el a legnagyobb hatás: a tőke erősíti a hitelképességet, a hitel pedig skálázza a növekedést. Ez különösen fontos ott, ahol a vállalkozás nem azért óvatos a hitellel, mert nincs terve, hanem azért, mert a tőkeellátottsága nem engedi a biztonságos hitelfelvételt.

A program népszerűsége nem véletlen: a fejlesztési projektek ott vannak a fiókban

A Demján Sándor Tőkeprogram esetében az új igénylések felfüggesztésének ténye épp azt jelzi, hogy a kkv-k nem „ötlettelenek”, hanem forráshiányosak. Több mint 3500 vállalkozás jelentkezett, több mint ezer kapott pozitív előminősítést, és eddig 58 milliárd forint értékű beruházásról született döntés. Ez a volumen önmagában is azt mutatja, hogy a piacon nagy tömegben vannak olyan projektek, amelyek reálisan megvalósíthatók, és nem pusztán „túlélési” forrásigényről van szó, hanem termelékenységi és modernizációs beruházásokról.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a keret kimerülése már korábban is téma volt:

a Portfolio-nál már 2025 őszén arról írtunk, hogy a 100 milliárdos keret jóval a határidő előtt elfogyhat.

Mindezek fényében a 2026. január 16-tól életbe lépő, átmeneti befogadási felfüggesztés nem a kereslet eltűnéséről szól, hanem a feldolgozási és keretgazdálkodási fegyelemről, illetve arról, hogy a piac ténylegesen felfedezte magának ezt a finanszírozási csatornát.

Mi történne, ha elapadnának a tőkejuttatási források?

A hazai tőkepiac rendkívül korlátozott, a kkv-szegmensben különösen alacsony a befektetők aktivitása, ritkaságszámba mennek a kötvénykibocsátások, vagy kockázati befektetések. Éppen ezért különösen nagy a hangsúly a különböző állami tőkeprogramokon, hiszen ezek tudják csak pótolni a piacról meg nem érkező forrásokat. Ha ezek tőkejuttatási programok is tartósan beszűkülnének, annak

első következménye nem látványos csődhullám lenne, hanem csendes stagnálás, hosszabb távon pedig a versenyképesség csökkenéséből fakadó problémák halmaza.

A kkv-k nagy része ilyenkor nem bezár, hanem nem fejleszt, elhalasztja a gépcserét, nem fektet be automatizációba, nem igyekszik új piacot találni, és inkább őrzi a stabilitását. Ez rövid távon óvatos attitűdnek is nevezhető, középtávon viszont a versenyhátrányt betonozza be, különösen egy olyan régiós környezetben, ahol a termelékenységi verseny és a technológiai beruházások üteme feszes,

és jellemzően nem a hazai cégek járnak az élen.

A második körös hatás a hitelpiacon jelentkezne. Tőke nélkül romlik a vállalkozások mérlegének teherbírása, így ugyanaz a banki rendszer, amely elvileg több hitelt is ki tudna helyezni, a gyakorlatban konzervatívabb fedezeti és kockázati szabályok mentén hitelezne, mert a cégek kevésbé lennének „bankolhatók”, alacsonyabb lenne a hitelképességük. Ez azért is fontos, mert a jegybanki értékelések szerint nem a hitelkínálat a szűk keresztmetszet, hanem a kereslet és a beruházási kockázatvállalás.

A harmadik hatás már nemzetgazdasági szintű. Ha a beruházások lassulnak, az a GDP-növekedésben is visszaköszön, és a 2025-ös, mindössze 0,3%-os növekedési környezetben különösen nagy kockázat, hogy a gazdaság tartósan alacsony dinamikába ragad. A helyzetkép egyébként sem fényes, igaz a tavalyi második félév adhat némi halvány optimizmust a jövőre nézve: a 2022 második felétől jellemző lejtmenet 2025 első feléig tartott, a harmadik negyedév 0,2 %-os, a negyedik pedig 0,1%-os emelkedést hozott.

A beruházás nemcsak termelési kapacitást jelent, hanem a jövőbeni adóbevételek, exportképesség és bérdinamika alapját is ez teremti meg.

Tőke nélkül a kkv-szektor nem lesz képes elég gyorsan alkalmazkodni, a gazdaság pedig nehezebben tud kitörni a stagnálás közeli állapotból.

A Demján Sándor Tőkeprogram iránti erős érdeklődés ezért nem egyszerűen csak egy üdítő hír, hanem egyben diagnózist is ad a vállalati környezet mindennapi kihívásairól: a magyar kkv-k fejleszteni akarnak, a projektek nagy része életszerű, a finanszírozásban pedig különösen értékes minden olyan eszköz, amely a hitelkorlátot csökkenti és a beruházást gyorsítja. A felfüggesztés ténye pedig inkább azt üzeni, hogy a források jelentősége felértékelődött, és a tőke ma nem luxus, hanem a növekedési pálya egyik feltétele.

A cikk megjelenését az MKIK tőkealap-kezelő támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images