Így (nem) nőtt a magyar gazdaság

A magyar gazdaságból három és fél éve tűnt el a növekedés, azóta recessziós, stagnáló és minimális növekedést mutató időszakok váltogatják egymást. Az utóbbi 14 negyedévből 8-ban (negyedéves alapon) visszaesést mért a KSH, egyszer stagnálást, és csak 5 esetben látott bővülést. 2025 második fele egy stagnáló negyedévből és a most megjelent szerény 0,2%-os emelkedésből áll, vagyis
a magyar gazdaságban nyoma sincs a dinamizálódásnak.
Ezt írtuk a negyedik negyedéves GDP-adat első gyorsbecslésekor, és ezt a helyzetértékelést a ma megjelent részletes adatközlés sem írja felül. Általánosságban továbbra is megállja a helyét, hogy a magyar gazdaságban a szolgáltatások tudnak növekedést felmutatni, köszönhetően a lakossági fogyasztás bővülésének. Eközben azonban az export gyengén teljesít, elsősorban a külkereskedelmi partnereink szintén hűvös gazdasági klímája miatt, de fokozza a nehézségeinket a kiviteli szerkezetünk erős (német) járműipari dominanciája. A fő lehúzó erő a beruházások zuhanása. Ebben a túlfújt lufi leeresztése, az állami kiköltekezés utáni kényszerű fogyókúra, a feldolgozóipari cégek pesszimizmusa játsszák a főszerepet, de mostanra sok szakértő az általánosan rossz gazdasági hangulatot is kiemeli.
A Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent részletes adatiból már pontosabb képet alkothatunk. Az éves változást kifejező index az előzetes adatközléshez képest minimálisan felfelé mozdult, 0,6%-os növekedést mutat, ám ez nem írja át a képet.
- Hőtérképünk szerint az előző negyedévhez képest kifejezetten gyengén teljesített a feldolgozóipar, alátámasztva a havi termelési adatokban már látott zsugorodást. Ez alapján az európai gazdaság élénkülésre utaló első halvány jelei még nem mozgatták meg a hazai exportszektort.
- A cikkcakkos teljesítményt nyújtó, kis súlyú építőipar tudott növekedni,
- ám némi meglepetésre a szolgáltatások összességében rendkívül szerény növekedést tudtak csak mutatni.
- Ebben a főszerepet az ingatlanügyletek területén elszenvedett visszaesés játssza, a teljes szektort a pénzügyi, biztosítási tevékenység élénkülése mentette meg.
Felhasználási oldalról nézve a GDP-t megállapítható, hogy
- a lakosság fogyasztási kiadása meglepően szerényen alakult, alig nőtt (0,1%) az előző negyedévhez képest,
- a teljes tényleges fogyasztást (1,4%) a kormányzati és nonprofit intézmények transzferei mentették meg,
- és tovább dinamizálta a végső fogyasztást a közösségi elem (1,7%).
- A beruházások negyedéves volumenindexéből már sejthető volt, hogy a mélyrepülés időszakának vége, de a nemzeti számlás adat még mindig minimális visszaesés mutat (-0,2%).
- Kiábrándítóan alakult az exportteljesítmény, az árukivitel visszaesését a szolgáltatások sem tudták teljesen ellensúlyozni , a teljes forgalom dinamikája a negatív tartományban maradt (-0,2%).
A harmadik negyedéves GDP-adat közlésekor jókora zavart okozott a KSH azzal, hogy korábbi idősorokat (főleg az exportét) teljesen átírta. Az ebből kirajzolódó kép (például az európai recesszió kellős közepén beindult magyar kiviteli offenzíva) életszerűtlen volt, és hamarosan a statisztikai hivatal jelezte is, hogy hiba történt, amit a negyedik negyedéves részletes GDP-adatközléssel javítanak. Ez most valóban megtörtént, ezért az egy negyedévig tartó statisztika zavart végre zárójelbe tehetjük.
Összességében a felhasználási oldal a szokásosnál kiegensúlyozottabb képet mutat, a magánfogyasztás nem hasít annyira, a beruházások lehúzó ereje pedig kisebb lett. Ezzel együtt a GDP-arányos beruházási ráta tovább esett, 22%-ra. Ez úgy különösen fájdalmas, hogy tudjuk, a rátát az menti meg a még nagyob zuhanástól, hogy a beruházások ára gyorsabban nő, mint a teljes GDP-deflátor, vagyis volumenben még meredekebb a lejtmenet.
Összességében 2025-ben a magyar gazdaság teljesítménye 0,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ez még a 2024-esnél is gyengébb, pedig 2025 elején még 2,5-3 százalékos várakozás jelentette a konszenzust. Az elhúzódó pangás az idei kilátásokat is beárnyékolja. A kormány 2,5-3 százalékos növekedést vár az idénre, ehhez értelemszerűen jelentős élénkülésre van szükség.
A mai részletes adatok megerősítik korábbi számításainkat. Eszerint ha idén egész évben negyedévről negyedévre 1 százalékos GDP-növekedést produkál a gazdaság, akkor elérhető a kormány által előrejelzett növekedési sáv. A realitáshoz azonban hozzátartoik, hogy az utóbbi két évben egyetlen ilyen negyedévet sem láttunk, nemhogy négyet egymás után. Amennyiben ennek a tempónak a felét (0,5% minden negyedévben) hozzuk, az 1,6 százalék körüli éves átlagos GDP-növekedést jelent 2026-ban. Igaz, már ez is lényegesen felülmúlná az elmúlt három évi teljesítményt.
A KSH többféle negyedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexet tartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.
Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (éves, yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.
A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Folytatódik az emelkedés.
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Egyre több ország érintett.
Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása
Az ajatollah utódját hamar megválaszthatják.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Több járat is indul európai célállomások felé.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
NAgy fejfájást okozhat a katari LNG-export leállása.
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Már ma is nagy emelkedéseket lehetett látni.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Ez az egész világot megrengetné.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza kiszámolta, mennyire nagy a kockázat.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?