Így (nem) nőtt a magyar gazdaság

A tavalyi negyedik negyedévben sem tudott lábra állni a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest számolt 0,2%-os növekedés alig jobb a stagnálásnál. A ma megjelent második becslés megegyezik a korábbival, ám a részletes adatokból már jobban kirajzolódik, hogy miért nem tudott dinamizálódni a GDP 2025 végén sem. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

A magyar gazdaságból három és fél éve tűnt el a növekedés, azóta recessziós, stagnáló és minimális növekedést mutató időszakok váltogatják egymást. Az utóbbi 14 negyedévből 8-ban (negyedéves alapon) visszaesést mért a KSH, egyszer stagnálást, és csak 5 esetben látott bővülést. 2025 második fele egy stagnáló negyedévből és a most megjelent szerény 0,2%-os emelkedésből áll, vagyis

a magyar gazdaságban nyoma sincs a dinamizálódásnak.



Ezt írtuk a negyedik negyedéves GDP-adat első gyorsbecslésekor, és ezt a helyzetértékelést a ma megjelent részletes adatközlés sem írja felül. Általánosságban továbbra is megállja a helyét, hogy a magyar gazdaságban a szolgáltatások tudnak növekedést felmutatni, köszönhetően a lakossági fogyasztás bővülésének. Eközben azonban az export gyengén teljesít, elsősorban a külkereskedelmi partnereink szintén hűvös gazdasági klímája miatt, de fokozza a nehézségeinket a kiviteli szerkezetünk erős (német) járműipari dominanciája. A fő lehúzó erő a beruházások zuhanása. Ebben a túlfújt lufi leeresztése, az állami kiköltekezés utáni kényszerű fogyókúra, a feldolgozóipari cégek pesszimizmusa játsszák a főszerepet, de mostanra sok szakértő az általánosan rossz gazdasági hangulatot is kiemeli.

A Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent részletes adatiból már pontosabb képet alkothatunk. Az éves változást kifejező index az előzetes adatközléshez képest minimálisan felfelé mozdult, 0,6%-os növekedést mutat, ám ez nem írja át a képet.

Hőtérképünk szerint az előző negyedévhez képest kifejezetten gyengén teljesített a feldolgozóipar , alátámasztva a havi termelési adatokban már látott zsugorodást. Ez alapján az európai gazdaság élénkülésre utaló első halvány jelei még nem mozgatták meg a hazai exportszektort.

, alátámasztva a havi termelési adatokban már látott zsugorodást. Ez alapján az európai gazdaság élénkülésre utaló első halvány jelei még nem mozgatták meg a hazai exportszektort. A cikkcakkos teljesítményt nyújtó, kis súlyú építőipar tudott növekedni,

tudott növekedni, ám némi meglepetésre a szolgáltatások összességében rendkívül szerény növekedést tudtak csak mutatni.

összességében rendkívül szerény növekedést tudtak csak mutatni. Ebben a főszerepet az ingatlanügyletek területén elszenvedett visszaesés játssza, a teljes szektort a pénzügyi, biztosítási tevékenység élénkülése mentette meg.

Felhasználási oldalról nézve a GDP-t megállapítható, hogy

a lakosság fogyasztási kiadása meglepően szerényen alakult, alig nőtt (0,1%) az előző negyedévhez képest,

meglepően szerényen alakult, alig nőtt (0,1%) az előző negyedévhez képest, a teljes tényleges fogyasztást (1,4%) a kormányzati és nonprofit intézmények transzferei mentették meg,

(1,4%) a kormányzati és nonprofit intézmények transzferei mentették meg, és tovább dinamizálta a végső fogyasztást a közösségi elem (1,7%).

a elem (1,7%). A beruházások negyedéves volumenindexéből már sejthető volt, hogy a mélyrepülés időszakának vége, de a nemzeti számlás adat még mindig minimális visszaesés mutat (-0,2%).

negyedéves volumenindexéből már sejthető volt, hogy a mélyrepülés időszakának vége, de a nemzeti számlás adat még mindig minimális visszaesés mutat (-0,2%). Kiábrándítóan alakult az exportteljesítmény, az árukivitel visszaesését a szolgáltatások sem tudták teljesen ellensúlyozni , a teljes forgalom dinamikája a negatív tartományban maradt (-0,2%).

A harmadik negyedéves GDP-adat közlésekor jókora zavart okozott a KSH azzal, hogy korábbi idősorokat (főleg az exportét) teljesen átírta. Az ebből kirajzolódó kép (például az európai recesszió kellős közepén beindult magyar kiviteli offenzíva) életszerűtlen volt, és hamarosan a statisztikai hivatal jelezte is, hogy hiba történt, amit a negyedik negyedéves részletes GDP-adatközléssel javítanak. Ez most valóban megtörtént, ezért az egy negyedévig tartó statisztika zavart végre zárójelbe tehetjük.

Összességében a felhasználási oldal a szokásosnál kiegensúlyozottabb képet mutat, a magánfogyasztás nem hasít annyira, a beruházások lehúzó ereje pedig kisebb lett. Ezzel együtt a GDP-arányos beruházási ráta tovább esett, 22%-ra. Ez úgy különösen fájdalmas, hogy tudjuk, a rátát az menti meg a még nagyob zuhanástól, hogy a beruházások ára gyorsabban nő, mint a teljes GDP-deflátor, vagyis volumenben még meredekebb a lejtmenet.

Összességében 2025-ben a magyar gazdaság teljesítménye 0,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ez még a 2024-esnél is gyengébb, pedig 2025 elején még 2,5-3 százalékos várakozás jelentette a konszenzust. Az elhúzódó pangás az idei kilátásokat is beárnyékolja. A kormány 2,5-3 százalékos növekedést vár az idénre, ehhez értelemszerűen jelentős élénkülésre van szükség.

A mai részletes adatok megerősítik korábbi számításainkat. Eszerint ha idén egész évben negyedévről negyedévre 1 százalékos GDP-növekedést produkál a gazdaság, akkor elérhető a kormány által előrejelzett növekedési sáv. A realitáshoz azonban hozzátartoik, hogy az utóbbi két évben egyetlen ilyen negyedévet sem láttunk, nemhogy négyet egymás után. Amennyiben ennek a tempónak a felét (0,5% minden negyedévben) hozzuk, az 1,6 százalék körüli éves átlagos GDP-növekedést jelent 2026-ban. Igaz, már ez is lényegesen felülmúlná az elmúlt három évi teljesítményt.

A KSH többféle negyedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexet tartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (éves, yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.

A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images