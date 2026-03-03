Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?

Donald Trump azt ígérte, hogy az Irán elleni csapások – amelyek során Ali Hámenei ajatollah is életét vesztette – egy hónapon belül véget érnek. Az offenzíva azonnali hatása már érezhető: a Brent nyersolaj ára átlépte a hordónkénti 80 dolláros szintet. Az európai gázárak pedig akár 54 százalékkal is megugrottak, miután Katar egy iráni dróncsapás nyomán leállította a világ legnagyobb exportlétesítményének termelését.
Az euróövezet a közel-keleti konfliktusnak "leginkább kitett nagy gazdaság" – véli Carsten Brzeski, az ING elemzője.
Az olaj- és gázfüggőség mellett a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az európai gázkészletek a szokásosnál jóval alacsonyabbak
– hívta fel a figyelmet a Bloomberg.
Emiatt a régiónak már amúgy is nagy mennyiségű LNG-t kellene importálnia a nyár folyamán a téli tartalékok feltöltéséhez. Ha a gázárak még nyárra sem normalizálódnak, akkor az most különösen nagy terhet jelent az EU számára.
A Morgan Stanley becslése szerint az olajár tartós, hordónkénti 10 dolláros emelkedése 0,4 százalékponttal növelné az euróövezeti inflációt, a gazdasági növekedést pedig 0,15 százalékponttal vetné vissza.
Egyelőre nem uralkodott el a pánik a piacokon. Holger Schmieding, a Berenberg vezető közgazdásza továbbra is hordónként 65–70 dolláros átlagos Brent-árral számol, a jelenlegi áremelkedést átmeneti kiugrásnak tartja. Szerinte Trump mindent meg fog tenni az energiaárak tartós emelkedésének megakadályozására, hiszen az amerikai választók már a csapások előtt is a magas fogyasztói árak miatt bírálták.
Edoardo Campanella, a UniCredit közgazdásza pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína – amely Oroszország mellett Irán legfőbb támogatója – erősen függ a térség tengeri útvonalaitól az olajimport szempontjából. Peking ezért nyomást gyakorolhat Teheránra a helyzet eszkalálódásának megfékezésére. Kína erős befolyással rendelkezik Iránra, hiszen a közel-keleti államot nemzetközi szankciók sújtják; az ázsiai ország a kevés állam egyike, amelyik ennek ellenére jó viszonyt ápol a renegát állammal. Hogy miért fájna különösen a második legnagyobb gazdaságnak egy tartós olajsokk a Közel-Keleten, arról az alábbi cikkünkben írtunk bővebben:
Most tehát minden attól függ – mind Ázsia, mind Európa számára –, hogy meddig húzódik majd az iráni háború.
Hogy mi várható a különböző forgatókönyvek esetén, arról itt olvashatnak bővebben:
Címlapkép forrása: EU
Zsiday Viktor: a szavazói több mint tizedét elveszthette a Fidesz 2022 óta
Ez olvasható ki a gazdasági adatok alapján készített előrejelzéséből.
A török infláció több mint 31 százalék volt februárban
Ez megfelel a várakozásoknak.
Beruházás vagy lemaradás: miért lett ennyire keresett az új tőkeprogram?
Demján Sándor Tőkeprogramban átmenetileg fel kellett függeszteni az új jelentkezések befogadását.
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
Nem nyugszik a piac.
Véleményt mondott a Wood a DH Groupról
Vételre ajánlják a részvényt.
Brüsszelből csitítják a piacokat, nem lesz energiaválság, nem kell pánikolni Európa miatt
Biztosított Európa gáz- és olajellátása az Európai Bizottság szerint.
Orbán Viktor: Nem szeretnék úgy választásba menni, hogy közben káosz bontakozik ki
Az olajhelyzetről is beszélt a miniszterelnök.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.