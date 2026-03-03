  • Megjelenítés
Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?
Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?

Az iráni háború gazdasági következményei egyelőre kezelhetőnek tűnnek Európa számára, de ha az offenzíva elhúzódik, az unió gazdasági kilábalása komoly veszélybe kerülhet. Az elkövetkező négy hét döntő jelentőségű lesz.

Donald Trump azt ígérte, hogy az Irán elleni csapások – amelyek során Ali Hámenei ajatollah is életét vesztette – egy hónapon belül véget érnek. Az offenzíva azonnali hatása már érezhető: a Brent nyersolaj ára átlépte a hordónkénti 80 dolláros szintet. Az európai gázárak pedig akár 54 százalékkal is megugrottak, miután Katar egy iráni dróncsapás nyomán leállította a világ legnagyobb exportlétesítményének termelését.

Az euróövezet a közel-keleti konfliktusnak "leginkább kitett nagy gazdaság" – véli Carsten Brzeski, az ING elemzője.

Az olaj- és gázfüggőség mellett a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az európai gázkészletek a szokásosnál jóval alacsonyabbak

– hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Emiatt a régiónak már amúgy is nagy mennyiségű LNG-t kellene importálnia a nyár folyamán a téli tartalékok feltöltéséhez. Ha a gázárak még nyárra sem normalizálódnak, akkor az most különösen nagy terhet jelent az EU számára.

A Morgan Stanley becslése szerint az olajár tartós, hordónkénti 10 dolláros emelkedése 0,4 százalékponttal növelné az euróövezeti inflációt, a gazdasági növekedést pedig 0,15 százalékponttal vetné vissza.

Egyelőre nem uralkodott el a pánik a piacokon. Holger Schmieding, a Berenberg vezető közgazdásza továbbra is hordónként 65–70 dolláros átlagos Brent-árral számol, a jelenlegi áremelkedést átmeneti kiugrásnak tartja. Szerinte Trump mindent meg fog tenni az energiaárak tartós emelkedésének megakadályozására, hiszen az amerikai választók már a csapások előtt is a magas fogyasztói árak miatt bírálták.

Edoardo Campanella, a UniCredit közgazdásza pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína – amely Oroszország mellett Irán legfőbb támogatója – erősen függ a térség tengeri útvonalaitól az olajimport szempontjából. Peking ezért nyomást gyakorolhat Teheránra a helyzet eszkalálódásának megfékezésére. Kína erős befolyással rendelkezik Iránra, hiszen a közel-keleti államot nemzetközi szankciók sújtják; az ázsiai ország a kevés állam egyike, amelyik ennek ellenére jó viszonyt ápol a renegát állammal. Hogy miért fájna különösen a második legnagyobb gazdaságnak egy tartós olajsokk a Közel-Keleten, arról az alábbi cikkünkben írtunk bővebben:

Most tehát minden attól függ – mind Ázsia, mind Európa számára –, hogy meddig húzódik majd az iráni háború.

Hogy mi várható a különböző forgatókönyvek esetén, arról itt olvashatnak bővebben:

Címlapkép forrása: EU

