Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is

Február 28-án Izrael és az Egyesült Államok nagyszabású csapáshullámot indított iráni célpontok ellen, azzal a kimondott céllal, hogy megdöntse az Ali Hámenei ajatollah, által vezetett szélsőségesen iszlamista rezsimet. Irán a támadásokra ellencsapásokkal válaszolt, amelyet kiterjedtek Kuvait, Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irak területére is, regionális háborúvá szélesítve a konfliktust.
Világgazdasági szempontból azonban az összecsapás legfontosabb következménye a Hormuzi-szoroson történő kőolaj- és LNG-szállítás lezárása/megakasztása, ami a háborús helyzet tartóssá válása esetén az 1970-es években látotthoz hasonló energiaár-sokkot okozhat a világgazdaságban.
Egy esetleges újabb energiaválság érzékenyen érintené a Föld országainak nagy részét, különösen a nagy importkitettséggel rendelkezőket. A tegnapi nap eseményei már ízelítőt adtak abból, hogy mi várhat a piacokra a következő napokban-hetekben, a közel-keleti háború lefolyásának egyes forgatókönyvei azonban nemcsak a befektetéseknek, hanem a teljes világgazdaságnak merőben különböző utakat kínálnak. A forgatókönyvek közül egy kérdés alapján választ majd mindenki, egyelőre azonban nem lehetnek nyugodtak a deviza- és kötvénypiacok szereplői, de a részvénybefektetők és a politikusok sem.
