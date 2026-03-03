  • Megjelenítés
 
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.

Február 28-án Izrael és az Egyesült Államok nagyszabású csapáshullámot indított iráni célpontok ellen, azzal a kimondott céllal, hogy megdöntse az Ali Hámenei ajatollah, által vezetett szélsőségesen iszlamista rezsimet. Irán a támadásokra ellencsapásokkal válaszolt, amelyet kiterjedtek Kuvait, Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irak területére is, regionális háborúvá szélesítve a konfliktust.

Világgazdasági szempontból azonban az összecsapás legfontosabb következménye a Hormuzi-szoroson történő kőolaj- és LNG-szállítás lezárása/megakasztása, ami a háborús helyzet tartóssá válása esetén az 1970-es években látotthoz hasonló energiaár-sokkot okozhat a világgazdaságban.

Egy esetleges újabb energiaválság érzékenyen érintené a Föld országainak nagy részét, különösen a nagy importkitettséggel rendelkezőket. A tegnapi nap eseményei már ízelítőt adtak abból, hogy mi várhat a piacokra a következő napokban-hetekben, a közel-keleti háború lefolyásának egyes forgatókönyvei azonban nemcsak a befektetéseknek, hanem a teljes világgazdaságnak merőben különböző utakat kínálnak. A forgatókönyvek közül egy kérdés alapján választ majd mindenki, egyelőre azonban nem lehetnek nyugodtak a deviza- és kötvénypiacok szereplői, de a részvénybefektetők és a politikusok sem.

