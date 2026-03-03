Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra

A kínai csöcsiangi finomító – amelyben a Saudi Aramco is részesedéssel rendelkezik – márciusban egy hónapra leállítja napi 200 ezer hordós kapacitású nyersolaj-feldolgozó egységét.

A lépés a finomító teljesítményét mintegy 20 százalékkal veti vissza. A napi 800 ezer hordós névleges kapacitásra tervezett üzem Kína egyik legnagyobb létesítménye, amely februárban még a tervezett szint felett termelt.

Az előrehozott karbantartás időzítése nem a véletlen műve, mivel az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek gyakorlatilag megbénították a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen a globális olajellátás mintegy 20 százaléka halad keresztül.

Kína a világ legnagyobb olajimportőreként a szükséges nyersolaj nagyjából felét a Közel-Keletről szerzi be.

Iparági források szerint az elhúzódó kínálati szűkület és az emelkedő olajárak más kínai finomítókat is kapacitáscsökkentésre kényszeríthetnek.

Peking diplomáciai síkon is reagált az eseményekre. Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője elítélte az Irán elleni amerikai csapásokat. Véleménye szerint azok "a folyamatban lévő tárgyalások idején sértik a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapelveit".

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Kína szerint az iráni nukleáris kérdést politikai és diplomáciai úton kell rendezni. Egyúttal kiállt Teherán mellett, elismerve

Irán törvényes jogát az atomenergia békés célú felhasználására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio