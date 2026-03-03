Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől

A hétvégén Katar legfontosabb LNG-exportterminálját ért iráni dróntámadás alapjaiban forgatta fel a nemzetközi gázpiaci kilátásokat.
Az európai irányadó nagykereskedelmi gázárak hétfőn több mint 30 százalékkal ugrottak meg az előző hét záróértékéhez képest.
A piaci szereplők igyekeztek beárazni a katari kiesés hatásait. Bár Európa 2025-ben LNG-beszerzéseinek csupán 7 százalékát fedezte Katarból, a világ harmadik legnagyobb exportőrének tartós kiesése az összes kereskedelmi relációt érinti. A világ legnagyobb importőrének számító Kína tavaly 29 százalékban, India pedig mintegy 45 százalékban függött a katari szállításoktól.
Várhatóan Kína, India, Japán és Dél-Korea is más beszállítóknál próbálja majd pótolni a kieső mennyiségeket, ami globális szinten szűkíti a rendelkezésre álló kínálatot.
Az európai gáztárolók töltöttsége már a katari válság kirobbanása előtt is rendkívül alacsony szinten állt. Az új tárolási szabályozás, a magas árszint, az átlagosnál enyhébb tél és a visszafogott gazdasági aktivitás sajátos együttállása oda vezetett, hogy
a készletek a szokásosnál jóval nagyobb mértékben apadtak az idei fűtési szezonban.
A kontinens meghatározó piacain a tárolók átlagosan mintegy
30 százalékos töltöttségen állnak, szemben a március elejére jellemző közel 54 százalékos sokéves átlaggal.
A helyzet országonként változó, ám szinte mindenhol aggasztó. Németországban – amely Európa legnagyobb gázfogyasztója – a készletszint március elején a kapacitás mindössze 27 százalékát érte el, miközben a 2023 óta mért átlag ugyanebben az időszakban 64 százalék volt. Az európai kereskedelmi központnak (hub) otthont adó Hollandia tárolói csupán 10 százalékon állnak a szokásos 48 százalék helyett. Olaszország valamivel kedvezőbb helyzetben van a maga 50 százalék körüli töltöttségével, bár ez is elmarad a 60 százalékos átlagtól.
Mindez azt jelenti, hogy Európa szinte minden jelentős gázfogyasztója kényszerpályára került. A készleteket mindenképpen vissza kell pótolni, még akkor is, ha az elérhető LNG-szállítmányokért folytatott globális verseny kiéleződik, az árak pedig tovább emelkednek. Az európai közműszolgáltatóknak és tárolóüzemeltetőknek rendkívül szűk mezsgyén kell egyensúlyozniuk a pánikszerű vásárlás elkerülése és az ellátásbiztonság fenntartása között.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
