Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt

A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.

Közel 50%-ot ugrott a földgáz holland tőzsdei jegyzése hétfőn a közel-keleti háború kitörésének hírére. Úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra sem bíznak a helyzet javulásában, így kedd reggel további közel 25%-os áremelkedés látszik az áprilisi lejáratok esetében. Így

a múlt pénteken még 32 euró körüli ár most 55 euró felett jár.

A gázár főleg akkor ugrott meg, amikor Katar bejelentette, hogy az irániak támadták a világ legnagyobb LNG-kitermelőjét, emiatt leállt a termelés. Keddre aztán lezárták a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, ami az energiaszállítás egyik központi helyszíne, így a piac most azt árazhatja, hogy tartós fennakadás is lehet a termelésben vagy a szállításban. A katari LNG fő felhasználója nem Európa, hanem Ázsia, azonban a kieső mennyiség intenzív árversenyt indíthat el az egész piacon.

