Zsiday Viktor: a szavazói több mint tizedét elveszthette a Fidesz 2022 óta
Gazdaság

Zsiday Viktor: a szavazói több mint tizedét elveszthette a Fidesz 2022 óta

A Fidesznek mintegy 2,3-2,4 millió szavazója lehet jelenleg, ha a gazdasági adatok változása alapján jelezzük előre a szavazatok számát – írta meg Zsiday Viktor befektetési szakember. A kormánypárt 4 évvel ezelőtt 2,8 millió voksot szerzett, így ez egy jelentős lemorzsolódást jelentene.

A reálbérek mostani ciklus alatti változása alapján a Fidesznek mintegy 10 százalékkal kevesebb szavazata lehet, mint 2022-ben volt – derült ki Zsiday Viktor modelljéből.

votestowage
Forrás: zsiday.hu.

A nemrég visszavonult portfóliómenedzser 2018 óta készít választási előrejelzéseket a gazdasági adatok változása alapján. A fenti ábrán látszik, hogy a reálbér változása és a listás szavazatszám változása között erős összefüggés van. 2022-ben például ugyanez a modell mintegy 2,86 millió voksot jelzett előre a Fidesznek, ami közel volt a végső eredményhez.

Most a fizetések reálértékének alakulása alapján 2,5 millió szavazója lehet a kormánypártnak.

Zsiday azonban kitért arra is, hogy a 2022-es élelmiszerársokk és a gazdasági nehézségek miatt a lakosság inflációérzékelése valószínűleg magasabb a hivatalos adatnál, így a fizetések reálértékének emelkedését is alacsonyabbnak érezhetik a statisztikáknál. A számok és a percepció közti eltérést alátámasztja, hogy míg 2022 és 2025 közt a reálbérek 10 százalékkal nőttek, addig a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal csökkent.

Ezért a kiskereskedelmi forgalom alakulása alapján is készített egy előrejelzést, ami még markánsabb szavazatvesztést jelez előre a kormánypártnak.

Ha ez az adat lenne irányadó a választások listás eredménye szempontjából, akkor a Fidesz 2 millió szavazóra számíthatna.

votestoretail
Forrás: zsiday.hu.

A kétfajta előrejelzés alapján írta végül Zsiday, hogy 2,3-2,4 millió Fidesz-szavazóra számít áprilisban.

Arról, hogy ezek az az előrejelzések hogyan viszonyulnak a közvélemény-kutatásokból kiolvasható tendenciákhoz, az alábbi cikkünkben olvashat:

Címlapkép forrása: Portfolio

