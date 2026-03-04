A versenyelőnyt a retailben betartható ígéreteknek hívják − Dübörög a Retail Day 2026

Ocskay László, az Oander Technologies alapító-tulajdonosa arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai kiskereskedelemben a komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti felkészültsége. Három területen lát komoly lemaradást: a szervezeti érettségben, az online és offline csatornák összehangolásában, valamint az omnichannel (többcsatornás, integrált) szolgáltatások kiterjedtségében.

A vásárlók ma már nem csatornát választanak, hanem betartható ígéreteket várnak: gyorsaságot, pontos készletinformációt és egységes élményt. A kereskedők ezzel szemben sokszor még mindig elszigetelt rendszerekben gondolkodnak. Ocskay ezt kiskereskedelmi paradoxonnak nevezi: ugyanabból a készletből, ugyanazzal a szervezettel próbálnak egyre több üzleti modellt kiszolgálni – bolti forgalmat, webáruházat, mobilapplikációt, piactereket, B2B-értékesítést és külföldi piacokat is. Ez az összetettség könnyen kontrollvesztéshez vezethet.

A nemzetközi összehasonlítások szerint a jól összehangolt omnichannel vásárló másfél–háromszor jövedelmezőbb, mégis sok vállalkozás elbukik a többcsatornás működésre való átállás során. Ennek Ocskay három fő okát jelöli meg: a szaktudás, a stratégiai tervezés és a megfelelő technológiai háttér hiányát. Ezek együtt oda vezetnek, hogy a cégek próba-szerencse alapon kísérleteznek, majd arra jutnak, hogy a csatornabővítés nem nekik való.

A probléma azonban nem magukkal a csatornákkal van, hanem azzal, hogy nincs egységes működési modell, amely összefogná és összehangolná őket.

A modern kereskedő már nem egyszerűen boltot üzemeltet. Stabil alaptevékenységet működtet, gyorsan tesztel új csatornákat, piactereken is jelen van, nemzetközileg terjeszkedik, gyakran B2B-ben is aktív, és sokszor saját márkás termékeket fejleszt. Ocskay szerint a nyertes kereskedők nem egyedi projekteket futtatnak, hanem termékszemléletben gondolkodnak, és a technológia a működés alapvető képességévé válik.

A megoldás nem feltétlenül a rendszerek számának csökkentése, hanem egy olyan szolgáltatásszervező réteg kialakítása, amely a különálló rendszereket egységes kiszolgálási folyamattá rendezi.

A skálázhatóság valódi korlátja nem a technológia, hanem az, hogy a vállalat képes-e a vásárlóknak tett ígéreteit következetesen betartani.

A konferencia kerekasztal-beszélgetésén, amelyet Prosits Attila, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke moderált, a résztvevők azt vitatták meg, hogyan alakul át a kiskereskedelem egy olyan korszakban, ahol az online, az offline és a hibrid modellek egyszerre vannak jelen.

Retail Day 2026

Szták András, az Árukereső.hu ügyvezetője szerint mára egyértelművé vált, hogy az online és az offline értékesítés nem versenytárs, hanem egymást kiegészítő csatorna. Úgy látja, a legjobb szolgáltatást az a kereskedő nyújtja, aki mindkét térben erős. A növekedés üteme szerinte erősen kategóriafüggő: a műszaki cikkek piacán gyorsabb, a divatban lassabb, és a vásárlói döntésben sokszor a termékkategória fontosabb tényező, mint az életkor.

Csak akcióban

Simon Tamás, az Indotek Csoport értékesítési igazgatója úgy látja, hogy a Covid alatti online-robbanás után a piac fokozatosan visszarendeződött, és ma ismét egészségesebb egyensúly alakult ki a csatornák között. A fiatalok továbbra is szívesen járnak bevásárlóközpontokba, ahol a vásárlás élmény, közösségi program és szórakozás egyszerre. A divatkereskedelemben szerinte nem is cél, hogy az online értékesítés aránya tartósan 15 százalék fölé emelkedjen, mert a magas visszaküldési ráta és a logisztikai költségek ezt nem teszik hosszú távon fenntarthatóvá.

Hozzátette, hogy a vásárlók 70–80 százaléka csak akciós áron hajlandó vásárolni, ami tovább növeli a kereskedők terheit.

Forrás Ákos, az Alza.hu ügyvezetője szerint ma már nincs értelme élesen megkülönböztetni az online és az offline vásárlókat, mert a tájékozódás gyakorlatilag teljes egészében az interneten történik. Az Alzánál a csomagautomaták szerepe hónapról hónapra nő: a kényelem óriási, a csomag bármikor átvehető, a visszaküldés egyszerű, és a vásárlók egy része kifejezetten kerüli a személyes kontaktust. A fizikai boltoknak ugyanakkor megmarad a szerepük, mert sokan ragaszkodnak a személyes átvételhez és a bizalom közvetlen élményéhez.

Még mindig közösségi élmény

Ruzsinszki Tibor, a Gránit Alapkezelő ingatlanbefektetési igazgatója szerint a vásárlás továbbra is alapvetően közösségi élmény. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok családban a vásárlás közös program, amely nem tűnik el egyik napról a másikra. Úgy véli, a vásárlási szokások lassabban változnak, mint azt sokan a technológiai trendek alapján feltételezik.

Szántó Gergely, a Forvis Mazars senior managere a vállalatfelvásárlási piac tapasztalatai alapján erősítette meg a hibrid modell térnyerését. Elmondása szerint az online üzletágak valóban gyorsabban nőnek, de az offline szegmensben is jelentős tartalékok vannak.

A Mazarsnál végzett átvilágítások azt mutatják, hogy a hibrid, online–offline modell stabilabb és magasabb értékű vállalatot eredményez.

A tisztán offline cégek is komoly növekedési potenciált hordoznak, különösen akkor, ha tudatosan a hibrid működés irányába mozdulnak el.

