Árrésstop: olyan, mintha a "tervgazdaság irányába mozdulnánk"

Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a hazai kiskereskedelem volumennövekedése elmaradt a visegrádi országok (V4) átlagától. Szerinte ugyan a hatékonyság javult, az eredményesség terén azonban komoly gondok látszanak - írja tudósításában a Pénzcentrum.
Justin Endre, a Nagykerem Kft. tulajdonosa a 2026-os kilátásokról szólva hangsúlyozta, hogy a kisebb piaci szereplők helyzete rendkívül nehéz. Úgy fogalmazott:
független vállalkozóként ma már nem nyitna boltot.
Véleménye szerint a kisebb boltok számára mára elengedhetetlenné vált valamilyen hálózathoz való csatlakozás, mert a piac annyira telített, hogy egy újonnan induló, önálló üzlet gyakorlatilag nem tudna tartósan talpon maradni.
Az árrésstopról szólva Justin Endre kiemelte: az intézkedés elsősorban a multinacionális láncokat érinti, a bezárások mégis főként a kisvállalkozásokat kényszerítik térdre. Az elmúlt években több ezer, kisméretű élelmiszerbolt zárt be. Saját bolthálózatában kevésbé érzi ennek közvetlen hatását, részben azért, mert széles körben hozzájutnak importtermékekhez is.
Kozák Tamás ehhez kapcsolódva élesen bírálta az árstopot. Úgy fogalmazott:
ha az árstop tartós fenntartása a cél, akkor ki kell mondani, hogy a tervgazdaság irányába mozdulunk el, és a teljes árképzésre kiterjesztjük az állami kontrollt.
Szerinte nem tartható fenn az a kettős helyzet, hogy formálisan piacgazdaságként működünk, miközben az intézkedés tartós, súlyos károkat okoz az ágazatnak. A jelenlegi formájában az árstop hosszú távon fenntarthatatlan, vagy pedig mélyreható paradigmaváltásra lenne szükség a gazdaságban. Ebben a szabályozási környezetben a kisboltok képtelenek lépést tartani.
Justin Endre szerint a kisboltok bezárásának üteme részben azért lassulhat a következő időszakban, mert
a leggyengébb szereplők az elmúlt egy évben már kiszorultak a piacról.
Hangsúlyozta, hogy a verseny mesterséges korlátozása téves irány, hiszen a kiskereskedőknek így is számos nehézséggel kell szembenézniük. Megítélése szerint az árstop kivezetése átláthatóbbá és tisztábbá tenné a piaci versenyt.
Kozák Tamás rámutatott, hogy a boltok számának csökkenése világszintű tendencia, amelyet többek között az online kereskedelem térnyerése hajt. Ugyanakkor a magyar kiskereskedelmi infrastruktúrában speciális problémák is jelentkeznek: Magyarország jelentős lemaradásban van az uniós átlaghoz képest. Felhívta a figyelmet arra, hogy
mintegy 400 olyan település van az országban, ahol egyáltalán nincs működő bolt.
Ezt szerinte a településfejlesztési politikában is sokkal hangsúlyosabban kellene kezelni.
A nagykereskedelemben hasonló folyamatok zajlanak. Justin Endre arról számolt be, hogy a nagykereskedelmi piac folyamatosan szűkül, a kisebb szereplők fokozatosan eltűnnek, és hosszabb távon várhatóan csak néhány nagyobb cég marad életképes. Emellett egyre inkább csak a gyorsan és egyszerűen értékesíthető termékek iránt mutatkozik érdemi kereslet.
A plázastoppal kapcsolatban Kozák Tamás kifejtette, hogy a szabályozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Az egész rendszer szerinte átláthatatlan, és több szempontból is megkérdőjelezhető a létjogosultsága.
Úgy véli, 2026-ban újraindulhatnak a kiskereskedelmi beruházások, ehhez azonban a plázastophoz hasonló, beruházásokat gátló korlátozásoktól is meg kellene szabadulni.
Címlapkép forrása: Portfolio
Amerika begyújtotta a rakétákat: fénysebesen jöhet a hatodik generációs F-47-es vadászgép
Tartják a rendkívül feszes ütemtervet.
Olyan AI-asszisztenst fejlesztett egy magyar startup, amely a nagy modelleket is megveri a szakterületén
Adózási–számlázási–könyvelési kérdésekre optimalizálták.
15 éve nem volt ekkora a baj: gyengébb forint és lassú növekedés vár a magyar cégekre
A PwC vezérigazgató-felmérése szerint.
Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?
Hamar megváltozott a kép.
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Pénteken érkezhet a legfontosabb bejelentés a magyar olajellátás sarokkövéről.
Egy 400 milliárd dolláros bomba várja, hogy rárobbanjon az egyik legjobban menő tőzsdei szektorra
Már rohannak a szakadék felé és kitérni sem tudnak a legnagyobb cégek.
Ez nagyon kínos: Amerika valósággal letarolta Irán egyik legfurcsább katonai büszkeségét
Sokan megkérdőjelezték a hatékonyságát.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.