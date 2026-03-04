Brutális, ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nagyot emelkedett. Javult az üzleti aktivitás, a foglalkoztatottság is. Az árnyomás azonban továbbra is magas. Mostanában egyre több olyan adat érkezik, ami az amerikai gazdaság újragyorsulása felé mutat. Ez viszont azt is jelenti, hogy lebúcsúzhatunk a kamatcsökkentési várakozásoktól.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe az előző havi 53,8 után 56,1-re nőtt (várakozás: 53,5). Ezen belül az üzleti aktivitás 57,4-ről 59,9 pontra javult, a foglalkoztatottság 50,3 pontról 51,8 pontra, míg az ár komponens 66,6-ről 63 pontra csökkent. Az új megrendelések 53,1-ről 58,6 pontra nőttek.

Valamivel korábban érkezett az ADP foglalkoztatottsági adat is, amely az előző havi 11 fő után, most 60 ezer fős bövülést jelzett.

Összességében a bejövő adatok teljesen beleilenek abba a képbe, amit már szeptember óta mondunk. A piac és a Fed is tévedett tavaly ősszel, amikor megijedt a gazdaság lassulásától és kamatot csökkentettek.

Valójában az ijedség teteje volt az a pillanat, amikor az amerikai gazdaság elkezdett újragyorsulni és ez mostanra teljesedett ki.

Javul a feldolgozóipar, a szolgáltatószektor, szép a fogyasztás, stabilizálódik a munkaerőpiac is.

Ehhez az adatcsomaghoz hozzá véve a közel-keleti eseményeket, könnyen elképzelhető, hogy a Fed is belátja, hogy az idei évben már nem kellene kamatot csökkenteni.

Ha pedig az iráni háborúban rosszra fordulnak az események, akkor még a kamatemelés szükségesssét sem lehet kizárni.

