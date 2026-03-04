Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Akár ötmillió honfitársunkat érintheti a túlsúly és az elhízás
– kezdte a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján megrendezett esemény nyitóelőadását Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora, kardiológus professzora által bemutatott adatok szerint
túlsúllyal és elhízással Magyarországon a férfiak 65%-a, míg a nők 60%-a él, vagyis 4,6 millió felnőttet érint ez a betegség.
A 30-as BMI a kritikus határ
Idézte az Európai Kardiológus Társaság felmérését, amely szerint a 30-as BMI (testtömegindex) feletti (vagyis az elhízást jelentő) kategóriába eső emberek aránya 26-28%-ot tesz ki Magyarországon, amivel hazánk Európában sajnálatos módon a dobogón helyezkedik el Málta és Horvátország után. A tendencia is eléggé elszomorító, tette hozzá a professzor, ugyanis az 1980-as évekhez képest megduplázódott a túlsúlyos és elhízott emberek aránya Magyarországon.
A nemzetközi adatokra kitérve kiemelte: globálisan 2030-ra a férfiak és a nők fele túlsúlyos lesz – és bár általában a nők egészségesebbek a férfiaknál, azonban e téren a nők érintettsége egyre fokozódik, eléri a férfiakét. Az elhízás és a halálozás között nagyon világos összefüggés mutatható ki. Nemzetközi adatok szerint
a 30-as testtömegindex felett a férfiak esetében közel hat, a nőknél pedig hét évvel rövidül a várható élettartam.
Az elhízott emberek esetében a hirtelen szívhalál kockázata a férfiaknál közel háromszoros, a nőknél pedig mintegy hatszoros a normál testsúlyúakhoz képest.
Azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi egészségügyi szervezetek által krónikus betegségként elismert elhízásnak anyagcserehatásai révén milyen súlyos kardiovaszkuláris következményei vannak, Merkely Béla elmondta: e téren ki kell emelni a 2-es típusú cukorbetegséget, a magas vérnyomást, illetve ugyancsak rizikónak számít az alvási apnoé. Továbbá az elhízás közvetlenül hatással van a koszorúér-betegség és a perifériás érbetegség kialakulására, valamint szívelégtelenséget, pitvarfibrillációt okoz.
A testtömegindexszel arányosan emelkedik a kardiovaszkuláris betegségeknek az előfordulási gyakorisága és a mortalitás. Minden 5 kg/négyzetméteres testtömegindex-emelkedés nagyjából 30%-kal növeli a szív és érbetegségek kockázatát, jegyezte meg a professzor. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy
testsúlycsökkenéssel a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, halálozása jelentősen csökken: 5-10 kilogramm fogyás már 30%-kal csökkenti ezen betegségek előfordulási gyakoriságát.
A testmozgás kiemelten fontos
Vágó Hajnalka kardiológus, sportorvos, a Semmelweis Egyetem Sportorvostan és Kardiológiai Tanszékének egyetemi tanára előadásában azt mutatta be, hogy a rendszeres testmozgás milyen jelentős szerepet játszhat az elhízás megelőzésében. A WHO ajánlása szerint heti minimum 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc nagy intenzitású aerob testmozgás javasolt, amit érdemes kiegészíteni heti 2-3-szor végzett erősítő edzéssel, illetve heti 3-7-szer végzett nyújtó gyakorlatokkal. Az EU-ban azonban a lakosság 45%-a nem végez rendszeres testmozgást. Mintegy 38%-ra tehető azok aránya, akik hetente legalább egyszer sportolnak, és 6% az, aki heti ötször sportol.
Túlsúly vagy elhízás esetén a közepes intenzitású aerob testmozgás a zsigeri zsírtömeg csökkenését okozza, mondta a sportorvos. Fogyás során az izomtömeg növelésével járó rezisztencia (erősítő) edzés pedig a testzsírmentes testtömeg megőrzését szolgálja. A túlsúlyos, elhízott emberek számára legalább heti 3-szor erősítő edzés ajánlott, amit érdemes kiegészíteni heti 5 nap, 30-40 perces közepes intenzitású testmozgással, emelte ki Vágó Hajnalka. Elsőre lehet, hogy sokaknak igen nehéz megoldani, hogy ennyit mozogjanak, ezért a sportorvos szerint eleinte érdemes kisebb célokat, például minél több gyaloglást beiktatni a napi rutinba. Kezdetnek a napi plusz 1800 lépés jó kiindulópont lehet, javasolta Vágó Hajnalka.
A túlsúly okozta 2-es típusú diabétesz már gyógyítható
Ferencz Viktória diabetológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának főorvosa azt emelte ki előadásában, hogy már 5%-os testsúlycsökkenés is javítja az egészségünket, míg az ennél nagyobb testsúlycsökkenés már betegségmódosító hatással bír. Egyben kihangsúlyozta: az elhízásra nem esztétikai problémaként, nem akaratgyengeségként, hanem egy krónikus betegségként kell tekinteni, amely számos kórállapot kockázatát fokozza.
Rámutatott arra, hogy 10%-os testsúlycsökkenés visszafordíthatja a prediabétesz állapotát, ami egészséges anyagcserébe fordulhat vissza. Tizenöt százalékos súlycsökkenés pedig a korán felfedezett 2-es típusú cukorbetegség is egészséges állapotba tolhatja vissza.
Amikor én tanultam a medicinát, akkor a 2-es típusú diabéteszt nem tartottuk gyógyítható betegségnek. Most viszont már ott tartunk, hogy ha a cukorbetegség hátterében álló kórok dominálóan a túlsúly, az elhízás, akkor ez a betegség időben felfedezve akár teljesen gyógyítható is lehet.
Nem akaratgyengesség
Az eseményen az előadók részvételével kerekasztal-beszélgetést is tartottak, amelyhez csatlakozott Czeglédi Edit egészségfejlesztő szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhízás kialakulásának háttere rendkívül összetett, amiben biológiai, genetikai, környezeti, pszichológiai és viselkedéses tényezők játszanak szerepet, túlmutatva az egyén felelősségén. Mindeközben az elhízással élők életének mindennapi része a stigmatizáció becsmérlés, kigúnyolás, hibáztatás, az akaratgyengének titulálás.
Ráadásul a fogyókúrák köré épülő ipar egymilliónyi "tuti" terméket reklámoz, és ezeknek az az üzenete, hogy fogyni nagyon könnyű, holott ez nem így van.
A pszichológus szerint egyben azzal is érdemes foglalkozni, hogy „mit kezdünk egy etető kultúrában azzal, amikor a szeretetet az etetéssel fejezik ki”.
Címlapkép forrása: Lilly Hungária Kft.
Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket
Túlsúllyal és elhízással Magyarországon a férfiak 65%-a, míg a nők 60%-a él.
Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója
A megtévesztő reklámjai miatt.
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak
Elfordultak a piacok a korábbi menedékvalutától.
Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?
Az iráni háború újrakeverheti a légi közlekedés kártyáit.
Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal
És a java még csak most jön.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Dominóként dőlnek az olajlétesítmények a Közel-Keleten.
15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?
Volt egy kisebb korrekció.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.