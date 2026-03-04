Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Minden második magyar túlsúlyos vagy elhízott – hangzott el azon a sajtóeseményen, amelyet a Lilly Hungária Kft. szervezett meg az elhízás világnapja alkalmából, amely a mai napra, március 4-ére esik. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a hazai lakosság mintegy negyedénél a testtömegindex meghaladja a 30-as értéket, ami elhízásnak felel meg. A rendezvényen egészségügyi szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a ma már krónikus betegségként számon tartott és súlyos népegészségügyi kihívást jelentő elhízás megfelelő kezeléséhez az is szükséges, hogy a társadalom ne stigmatizálja, ne akaratgyengeségnek tartsa az elhízást.

Akár ötmillió honfitársunkat érintheti a túlsúly és az elhízás

– kezdte a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján megrendezett esemény nyitóelőadását Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora, kardiológus professzora által bemutatott adatok szerint

túlsúllyal és elhízással Magyarországon a férfiak 65%-a, míg a nők 60%-a él, vagyis 4,6 millió felnőttet érint ez a betegség.

A 30-as BMI a kritikus határ

Idézte az Európai Kardiológus Társaság felmérését, amely szerint a 30-as BMI (testtömegindex) feletti (vagyis az elhízást jelentő) kategóriába eső emberek aránya 26-28%-ot tesz ki Magyarországon, amivel hazánk Európában sajnálatos módon a dobogón helyezkedik el Málta és Horvátország után. A tendencia is eléggé elszomorító, tette hozzá a professzor, ugyanis az 1980-as évekhez képest megduplázódott a túlsúlyos és elhízott emberek aránya Magyarországon.

A nemzetközi adatokra kitérve kiemelte: globálisan 2030-ra a férfiak és a nők fele túlsúlyos lesz – és bár általában a nők egészségesebbek a férfiaknál, azonban e téren a nők érintettsége egyre fokozódik, eléri a férfiakét. Az elhízás és a halálozás között nagyon világos összefüggés mutatható ki. Nemzetközi adatok szerint

a 30-as testtömegindex felett a férfiak esetében közel hat, a nőknél pedig hét évvel rövidül a várható élettartam.

Az elhízott emberek esetében a hirtelen szívhalál kockázata a férfiaknál közel háromszoros, a nőknél pedig mintegy hatszoros a normál testsúlyúakhoz képest.

Merkely Béla (Fotó: Lilly Hungária Kft.)

Azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi egészségügyi szervezetek által krónikus betegségként elismert elhízásnak anyagcserehatásai révén milyen súlyos kardiovaszkuláris következményei vannak, Merkely Béla elmondta: e téren ki kell emelni a 2-es típusú cukorbetegséget, a magas vérnyomást, illetve ugyancsak rizikónak számít az alvási apnoé. Továbbá az elhízás közvetlenül hatással van a koszorúér-betegség és a perifériás érbetegség kialakulására, valamint szívelégtelenséget, pitvarfibrillációt okoz.

A testtömegindexszel arányosan emelkedik a kardiovaszkuláris betegségeknek az előfordulási gyakorisága és a mortalitás. Minden 5 kg/négyzetméteres testtömegindex-emelkedés nagyjából 30%-kal növeli a szív és érbetegségek kockázatát, jegyezte meg a professzor. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

testsúlycsökkenéssel a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, halálozása jelentősen csökken: 5-10 kilogramm fogyás már 30%-kal csökkenti ezen betegségek előfordulási gyakoriságát.

A testmozgás kiemelten fontos

Vágó Hajnalka kardiológus, sportorvos, a Semmelweis Egyetem Sportorvostan és Kardiológiai Tanszékének egyetemi tanára előadásában azt mutatta be, hogy a rendszeres testmozgás milyen jelentős szerepet játszhat az elhízás megelőzésében. A WHO ajánlása szerint heti minimum 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc nagy intenzitású aerob testmozgás javasolt, amit érdemes kiegészíteni heti 2-3-szor végzett erősítő edzéssel, illetve heti 3-7-szer végzett nyújtó gyakorlatokkal. Az EU-ban azonban a lakosság 45%-a nem végez rendszeres testmozgást. Mintegy 38%-ra tehető azok aránya, akik hetente legalább egyszer sportolnak, és 6% az, aki heti ötször sportol.

Vágó Hajnalka (Fotó: Lilly Hungária Kft.)

Túlsúly vagy elhízás esetén a közepes intenzitású aerob testmozgás a zsigeri zsírtömeg csökkenését okozza, mondta a sportorvos. Fogyás során az izomtömeg növelésével járó rezisztencia (erősítő) edzés pedig a testzsírmentes testtömeg megőrzését szolgálja. A túlsúlyos, elhízott emberek számára legalább heti 3-szor erősítő edzés ajánlott, amit érdemes kiegészíteni heti 5 nap, 30-40 perces közepes intenzitású testmozgással, emelte ki Vágó Hajnalka. Elsőre lehet, hogy sokaknak igen nehéz megoldani, hogy ennyit mozogjanak, ezért a sportorvos szerint eleinte érdemes kisebb célokat, például minél több gyaloglást beiktatni a napi rutinba. Kezdetnek a napi plusz 1800 lépés jó kiindulópont lehet, javasolta Vágó Hajnalka.

A túlsúly okozta 2-es típusú diabétesz már gyógyítható

Ferencz Viktória diabetológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának főorvosa azt emelte ki előadásában, hogy már 5%-os testsúlycsökkenés is javítja az egészségünket, míg az ennél nagyobb testsúlycsökkenés már betegségmódosító hatással bír. Egyben kihangsúlyozta: az elhízásra nem esztétikai problémaként, nem akaratgyengeségként, hanem egy krónikus betegségként kell tekinteni, amely számos kórállapot kockázatát fokozza.

Rámutatott arra, hogy 10%-os testsúlycsökkenés visszafordíthatja a prediabétesz állapotát, ami egészséges anyagcserébe fordulhat vissza. Tizenöt százalékos súlycsökkenés pedig a korán felfedezett 2-es típusú cukorbetegség is egészséges állapotba tolhatja vissza.

Amikor én tanultam a medicinát, akkor a 2-es típusú diabéteszt nem tartottuk gyógyítható betegségnek. Most viszont már ott tartunk, hogy ha a cukorbetegség hátterében álló kórok dominálóan a túlsúly, az elhízás, akkor ez a betegség időben felfedezve akár teljesen gyógyítható is lehet.

Ferencz Viktória (Fotó: Lilly Hungária Kft.)

Nem akaratgyengesség

Az eseményen az előadók részvételével kerekasztal-beszélgetést is tartottak, amelyhez csatlakozott Czeglédi Edit egészségfejlesztő szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhízás kialakulásának háttere rendkívül összetett, amiben biológiai, genetikai, környezeti, pszichológiai és viselkedéses tényezők játszanak szerepet, túlmutatva az egyén felelősségén. Mindeközben az elhízással élők életének mindennapi része a stigmatizáció becsmérlés, kigúnyolás, hibáztatás, az akaratgyengének titulálás.

Ráadásul a fogyókúrák köré épülő ipar egymilliónyi "tuti" terméket reklámoz, és ezeknek az az üzenete, hogy fogyni nagyon könnyű, holott ez nem így van.

A pszichológus szerint egyben azzal is érdemes foglalkozni, hogy „mit kezdünk egy etető kultúrában azzal, amikor a szeretetet az etetéssel fejezik ki”.

Címlapkép forrása: Lilly Hungária Kft.