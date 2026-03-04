Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik

Miután Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, mindenki csak találgatja, mi fog történni, de valójában senki sem tudja.
Ez most még a pánikzárások időszaka, a védelmi árkok kiásának ideje. Azonban most kell elkezdeni egy másik fontos feladatot, ráadásul gyorsan. Ez pedig a szkenáriók gyártása. Mik a valószínű kimenetelek és mire kell felkészülni a gazdaságban és a piacokon.
A mai cikkünkben azt mutatjuk meg, hogy hova fajulhatnak el a dolgok, ha rosszul alakul a helyzet a Közel-Keleten. A valóságban a profik több szcenáriót gyártanak és az új információkkal a bekövetkezési valószínűségeket frissítik.
