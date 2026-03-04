Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik

Néhány hete még az olajár volt az egyetlen vigasz. A globális gazdaság tele volt sebezhetőséggel, az infláció ragadós maradt, a Fed politikailag ostrom alatt állt, az adósságok nőttek, de legalább az energia olcsó volt. Ez tartotta a rendszert. Aztán Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, és ez az egy támpont is eltűnt. Most megmutatjuk, mi jöhet ezután.

Miután Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, mindenki csak találgatja, mi fog történni, de valójában senki sem tudja.

Ez most még a pánikzárások időszaka, a védelmi árkok kiásának ideje. Azonban most kell elkezdeni egy másik fontos feladatot, ráadásul gyorsan. Ez pedig a szkenáriók gyártása. Mik a valószínű kimenetelek és mire kell felkészülni a gazdaságban és a piacokon.

A mai cikkünkben azt mutatjuk meg, hogy hova fajulhatnak el a dolgok, ha rosszul alakul a helyzet a Közel-Keleten. A valóságban a profik több szcenáriót gyártanak és az új információkkal a bekövetkezési valószínűségeket frissítik.