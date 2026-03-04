Hatalmas meglepetés: 22 éves mélyponton a munkanélküliség az egyik legnagyobb európai gazdaságban!

A szerdán közzétett ISTAT-adatok szerint januárban nettó 80 ezer új munkahely jött létre. A munkaerőpiaci adatok jóval felülmúlták az elemzői várakozásokat:
a Reuters nyolc szakértő megkérdezésével készített felmérése 5,6 százalékos munkanélküliségi rátát valószínűsített.
Ehelyett érkezett az 5,1 százalékos adat, ami a legalacsonyabb, amit az olasz statisztikai hivatal, az Istat valaha publikált, mióta elkezdte közzétenni a mutatót. Most már kijelenthető, hogy a mutató egyértelműen áttörte a 6 százalékos falat, amivel 2024 óta küzdött. A hivatal egyébként a decemberi adatot is enyhén lefelé korrigálta az eredetileg közölt 5,6 százalékról 5,5 százalékra.
Különösen látványos a javulás a fiatalok körében: a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája egyetlen hónap alatt 20,9 százalékról 18,9 százalékra esett vissza. A foglalkoztatási ráta – amely továbbra is az euróövezet egyik legalacsonyabbja – 62,4 százalékról 62,6 százalékra emelkedett.
A kedvező munkaerőpiaci adatok mellett azonban januárban az inaktívak száma is nőtt.
35 ezerrel többen voltak azok, akik sem nem dolgoztak, sem nem kerestek munkát, ami 0,3 százalékos emelkedésnek felel meg. Az előző év azonos időszakához képest 70 ezerrel többen dolgoztak, ami 0,3 százalékos foglalkoztatásbővülést jelent.
A januári eredmények azért is figyelemre méltók, mert tavaly novemberben a munkaerőpiac átmenetileg megtorpant. A foglalkoztatás akkor 34 ezer fővel csökkent, miközben az inaktivitás ugrásszerűen, 72 ezer fővel nőtt. A visszaesés elsősorban a nőket, az önfoglalkoztatókat és a határozott idejű szerződéssel dolgozókat érintette kedvezőtlenül.
Éves összevetésben ugyanakkor már novemberben is kedvezőbb volt a kép: a tartós foglalkoztatásban állók száma 258 ezerrel, az önfoglalkoztatók száma 126 ezerrel nőtt. Ez bőven ellensúlyozta a határozott idejű állások 204 ezres visszaesését.
A munkaerőpiac javulása továbbra is gyenge gazdasági növekedés mellett zajlik.
Olaszország bruttó hazai terméke (GDP) 2025-ben mindössze 0,5 százalékkal bővült, szemben az egy évvel korábbi 0,8 százalékos növekedéssel. A kormány az idei évre 0,7 százalékos GDP-emelkedést vár, vagyis az uniós helyreállítási alapból érkező milliárdok ellenére immár negyedik éve maradhat egy százalék alatt a gazdasági bővülés üteme.
