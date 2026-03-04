Itt a bejelentés, hamarosan újraindulhat a Barátság kőolajvezeték!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Több hét leállás után hamarosan végre újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, ami enyhítheti a Kijev és a magyar, illetve szlovák kormány közötti diplomáciai konfliktust, valamint az Európai Unió és Orbán Viktor miniszterelnök között kialakult feszültséget is. Szlovák közlés szerint ugyanakkor Ukrajna most azt jelezte: a szállítás megkezdésének még nincs pontos határideje, de pénteken már részletes előrejelzést adhatnak arról.

Ukrajna arról értesítette Szlovákiát, hogy a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken belátható időn belül nem indul újra a kőolajszállítás – közölte szerdán a szlovák gazdasági minisztérium a Reuters szerint.

A tárca tájékoztatása szerint

Kijev egyelőre új pontos határidőt nem jelölt meg, a következő részletesebb tájékoztatást péntekre ígérte, de hamarosan megindulhat az olajáramlás a szükséges javítások elvégzése után.

A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután ukrán közlés szerint egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye Lviv közelében. Az ellátás kimaradása azóta diplomáciai vitát váltott ki: Magyarország és Szlovákia továbbra is azt állítja, hogy „Ukrajna politikai okokból késlelteti a helyreállítást”, míg az ukrán fél következetesen a javítási munkálatok szükségességével indokolja a csúszást.

A szlovák hatóságok szerint Ukrajna az elmúlt hetekben többször is módosította az újraindítás várható időpontját, a legutóbbi határidő szerdán járt volna le.

Az ukrán kormány kedden részletesebb műszaki magyarázatot adott arra, miért húzódhat el a helyreállítás. Mint arról beszámoltunk, Denisz Smihal miniszterelnök szerint

a dróntámadás során egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót találtak el, amely kigyulladt, és az égés során keletkező rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső rendszereiben is komoly károkat okozott.

A lángok miatt a csővezetékben lévő olaj a forráspont közeli hőmérsékletre melegedett fel, ami a generátorokban, nyomásvezérlőkben, érzékelőkben és más belső technológiai elemekben is sérüléseket okozhatott.

Az ukrán fél szerint ezek a károk kívülről nem láthatók, ezért a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték. Utóbbi kijelentéssel arra a magyar vádra reagáltak, hogy a magyar kormány műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint az látszódik, hogy már végeztek a javításokkal az ukrán szakemberek.

A Naftogaz ukrajnai állami energiacég közlése alapján jelenleg a műszaki vizsgálatok végső szakaszában járnak, és csak ezután tudják meghatározni a helyreállítás költségét, ütemezését és a szükséges erőforrásokat. Korábban az Ukrtransznafta főként a felszíni infrastruktúra sérüléseiről számolt be, a mostani tájékoztatás azonban arra utal, hogy a vezetékrendszer belső elemei is károsodtak.

A vezeték leállása politikai feszültséget is okozott: a magyar kormány azt állítja, hogy Ukrajna eltúlozza a károk mértékét, és indokolatlanul késlelteti az orosz olajtranzit újraindítását. Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő közös tényfeltáró misszió felállítását javasolta a károk mértékének megállapítására, azonban a szlovák fél szerint ezt Kijev nem fogadta el. A vita uniós szintre is került: több tagállam és az Európai Bizottság is kezdeményezte a vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését, de az ukrán hatóságok biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot. Ezt azzal indokolták, hogy az elmúlt egy hétben a sérült vezetékszakaszok térségében több orosz rakéta- és dróntámadást is végrehajtottak.

Magyarország megvétózta annak a 90 milliárd eurós támogatási hitelnek a folyósítását, amelyről még decemberben döntöttek az uniós csúcstalálkozón. A lépés azért is keltett feszültséget Brüsszelben, mert a magyar, a szlovák és a cseh kormányok kivonták magukat a hitelben való részvétel alól.

