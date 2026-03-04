Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

A 2026-os parlamenti választás minden korábbinál nagyobb figyelmet kap a befektetők és gazdasági szereplők részéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt magabiztosan vezet a kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Míg a jelenlegi kormánypártok a bevált jóléti intézkedések fenntartását ígérik - beleértve a rezsicsökkentést, családtámogatási programokat és lakáspiaci akciókat -, addig az ellenzéki párt részletes, új gazdaságpolitikai programmal állt elő. Van tehát verseny a politikai színtéren, miközben a befektetők és a nemzetközi piaci szereplők már fogadnak, az árfolyamreakciók alapján.

A befektetői klub nem sajtónyilvános, beszámoló nem készül róla.

A befektetői klub kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy szakértő elemzők segítségével feltárja, hogyan hathatnak az eltérő gazdaságpolitikai elképzelések a magyar gazdaságra, a vállalatok működésére és a lakosság döntéseire. Különös figyelmet fordítunk a monetáris politika várható döntéseire és arra, hogy

milyen piaci csatornákon keresztül gyűrűzhetnek be a választási eredmények hatásai.

A résztvevők első kézből kaphatnak információt arról, hogy a forintárfolyam, az állampapírok és a részvénypiac hogyan reagálhat a különböző választási szcenáriókra.

A rendezvény gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, ahol a meghívott szakértők nemcsak az elméleti összefüggéseket mutatják be, hanem konkrét befektetési és üzleti stratégiákat is felvázolnak.

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,

Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,

Tóka Gábor politológus, kutató

Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services,

További előadók felkérés alatt.

Információ és jelentkezés

Részvételi feltételek

Kapunyitás március 17-én 17 órakor, a rendezvény szakmai programja 17:30-kor kezdődik, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.

Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO, vagy ULTRA előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. A PRO csomag éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza a Signature befektetői klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal.

