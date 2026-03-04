Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

A 2026-os parlamenti választás minden korábbinál nagyobb figyelmet kap a befektetők és gazdasági szereplők részéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt magabiztosan vezet a kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Míg a jelenlegi kormánypártok a bevált jóléti intézkedések fenntartását ígérik - beleértve a rezsicsökkentést, családtámogatási programokat és lakáspiaci akciókat -, addig az ellenzéki párt részletes, új gazdaságpolitikai programmal állt elő. Van tehát verseny a politikai színtéren, miközben a befektetők és a nemzetközi piaci szereplők már fogadnak, az árfolyamreakciók alapján.
FONTOS
A befektetői klub nem sajtónyilvános, beszámoló nem készül róla.
A befektetői klub kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy szakértő elemzők segítségével feltárja, hogyan hathatnak az eltérő gazdaságpolitikai elképzelések a magyar gazdaságra, a vállalatok működésére és a lakosság döntéseire. Különös figyelmet fordítunk a monetáris politika várható döntéseire és arra, hogy
milyen piaci csatornákon keresztül gyűrűzhetnek be a választási eredmények hatásai.
A résztvevők első kézből kaphatnak információt arról, hogy a forintárfolyam, az állampapírok és a részvénypiac hogyan reagálhat a különböző választási szcenáriókra.
A rendezvény gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, ahol a meghívott szakértők nemcsak az elméleti összefüggéseket mutatják be, hanem konkrét befektetési és üzleti stratégiákat is felvázolnak.
A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,
- Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,
- Tóka Gábor politológus, kutató
- Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services,
További előadók felkérés alatt.
Részvételi feltételek
Kapunyitás március 17-én 17 órakor, a rendezvény szakmai programja 17:30-kor kezdődik, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.
Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO, vagy ULTRA előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. A PRO csomag éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza a Signature befektetői klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyes precedenst teremtett Amerika az Irán elleni háborúval – Így sétált bele a csapdába a teheráni vezetés
Gyarmati István szerint a stratégiai manipuláció győzelmét jelenti az iszlám köztársaságot érő támadás.
Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén
Erre lehet számítani.
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Segítséget nyújtanak a hajózási vállalatoknak.
Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban
"Alacsonyabbak lesznek, mint valaha!"
Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban
Kifakadt a görög hajózási miniszter.
Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez
"Nem fogjuk a legfejlettebb fegyvereinket már az első napokban elhasználni."
Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza
Spanyolország reagált az amerikai elnök bejelentésére.
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be
Erős bírálat érkezett.
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.