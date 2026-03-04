  • Megjelenítés
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

Portfolio
2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.
A 2026-os parlamenti választás minden korábbinál nagyobb figyelmet kap a befektetők és gazdasági szereplők részéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt magabiztosan vezet a kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Míg a jelenlegi kormánypártok a bevált jóléti intézkedések fenntartását ígérik - beleértve a rezsicsökkentést, családtámogatási programokat és lakáspiaci akciókat -, addig az ellenzéki párt részletes, új gazdaságpolitikai programmal állt elő. Van tehát verseny a politikai színtéren, miközben a befektetők és a nemzetközi piaci szereplők már fogadnak, az árfolyamreakciók alapján.

FONTOS
A befektetői klub nem sajtónyilvános, beszámoló nem készül róla.

A befektetői klub kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy szakértő elemzők segítségével feltárja, hogyan hathatnak az eltérő gazdaságpolitikai elképzelések a magyar gazdaságra, a vállalatok működésére és a lakosság döntéseire. Különös figyelmet fordítunk a monetáris politika várható döntéseire és arra, hogy

milyen piaci csatornákon keresztül gyűrűzhetnek be a választási eredmények hatásai.

A résztvevők első kézből kaphatnak információt arról, hogy a forintárfolyam, az állampapírok és a részvénypiac hogyan reagálhat a különböző választási szcenáriókra.

A rendezvény gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, ahol a meghívott szakértők nemcsak az elméleti összefüggéseket mutatják be, hanem konkrét befektetési és üzleti stratégiákat is felvázolnak.

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

  • Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,
  • Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,
  • Tóka Gábor politológus, kutató
  • Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services,

További előadók felkérés alatt.

Részvételi feltételek

Kapunyitás március 17-én 17 órakor, a rendezvény szakmai programja 17:30-kor kezdődik, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.

Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO, vagy ULTRA előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. A PRO csomag éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza a Signature befektetői klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

