Karácsony Gergely elárulta, hogy miben kérik ki minden magyar véleményét

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy milyen kérdésekben szeretnék megismerni a magyar választók álláspontját. Az eredményeket figyelembe véve összeállítanának egy szakpolitikai javaslatot az önkormányzatokról a következő kormány számára.

Az online kérdőív az alábbi témákat tartalmazza:

Ki szedje be a gépjárműadót? Ennek az adónak a 40 százalékát korábban az önkormányzatok szedték be, a Covid időszakában azonban a kormány a járványra hivatkozva a teljes mértékét magához irányította. Karácsony Gergely szerint 100 milliárdos tétel kerülne vissza a településekhez, ha visszakaphatnák a részleges beszedési jogot, ami az állami költségvetésben nem nagy tétel, az önkormányzatoknak azonban fontos lenne. Az állam vagy az önkormányzatok tartsák fenn az általános és középiskolákat? A háziorvosi ellátás megszervezése és a rendelőintézetek fenntartása maradjon az önkormányzatoknál, vagy kerüljön át az államhoz? Az építési engedélyek kiadása maradjon a kormányhivataloknál, vagy kerüljön települési kézbe? A változásra azért lenne szükséges Karácsony szerint, hogy a saját épített környezetére befolyással tudjon lenni az önkormányzat. Végül a szolidaritási hozzájárulás kapcsán arra kíváncsiak, hogy a lakosság egyetért-e azzal, hogy az önkormányzatok a bevételeik egy részét átadják az államnak.

A válaszokat március 31-ig várják ezen a linken.

A felmérés apropója, hogy a Tisza és a Fidesz is változtatásokat ígért az önkormányzati rendszerben a választások után kormányra kerülése esetén, és a MÖSZ szeretné az önkormányzatok álláspontját képviselni az új kormánynál.

Gémesi György, a szervezet elnöke kijelentette, hogy ezért az új kabinetnél azonnal jelentkezni fognak konzultációra, amelyben két fő kérdést szeretnének érinteni: az egyik "a 2026-os esztendő túlélése", a másik a "stratégiai kérdések kibontása".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images