Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

A jogsértés következményeként a GVH Versenytanácsa
105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást a Normaflore termékcsalád forgalmazójával, az Opella Healthcare Commercial Kft.-vel szemben.
A GVH gyanúja szerint az eljárás alá vont cég nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be két termékét a televíziós reklámjaiban, illetve közösségi média hirdetéseiben.
A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy az Opella Healthcare Commercial Kft. 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió gyógyszerek népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg, úgymint; „SMART spórákat tartalmaz”, „a Normaflore SMART spóráinak akár 96%-a élve eléri a bélrendszert” vagy „Antibiotikum kúra? Védd a bélflórádat a Normaflore SMART spóráival az első naptól”.
A GVH megállapította, hogy
a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket.
A GVH Versenytanácsa ezért a magatartásért 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
