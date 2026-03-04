MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat

Az MBH az idei évre 2,3 százalékos GDP növekedést vár, amit az 5 százalékos várható fogyasztásbővülés fog támogatni – derült ki a bank negyedéves makrogazdasági tájékoztatóján. Erre okot adhatnak a bérek emelkedése, a kormányzati transzferek és a kevesebb adófizetési kötelezettség. Emellett az építőipar is dinamizálhatja a gazdaságot, az Otthon Start sok beruházást indított el. Németországban egyre javul a hangulat az ezt mérő indexek szerint, így a külső környezet is kedvezőbben alakulhat idén, mint tavaly.
A foglalkoztatottak száma jelentősen visszaesett, azonban ez kezdetben a munkanélküliségben nem tükröződött, januárban viszont már itt is látszanak az állásukat elvesztők – hívta fel a figyelmet Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.
Az iráni háborúnak negatív hatása lehet a hazai munkaerőpiacra is, hiszen a növekvő vállalati rezsiköltségek és szállítási költségek nyomást helyezhetnek a vállalatokra.
A Fedtől a piac a mostani fejlemények ellenére is kamatcsökkentést vár az idei évre. Itthon az inflációs folyamatok a vártnál is kedvezőbben alakulnak, a februári infláció 2 százalék alatti lehet. Az év második felében azért vannak kockázatok, például az árrésstopok kivezetése, ami a jelenlegi bejelentések szerint nyár végéig marad.
Az MNB-nek összességében van bőven tere a lazításra – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Az iráni háború felforgatta a hazai kamatvágási várakozásokat is, egyre kisebb esélyt adnak az alapkamat mérséklésére a piacok, de még továbbra is számítanak rá.
A közel-keleti helyzetet – és a gázárak, illetve olajárak emelkedését – a forint is megszenvedte, ennek alapvetően a geopolitikai kockázatok megnövekedése az oka. Az ezt mérő index a 2003-as iraki invázió óta nem látott szintekre szökött fel.
Árokszállási szerint azonban jelenleg még korai kijelenteni, hogy a helyzet nagy benzinár-emelkedést hozna Magyarországon. Ha a háború elhúzódik, akkor ez is lehetséges.
Ez egy kockázatnak a felvillantása, nem akarok feleslegesen pánikot kelteni
– mondta az elemző.
Kérdésünkre, hogy miben befolyásolná a várható gazdasági pályát az, hogy milyen kormány alakul április után, Árokszállási kifejtette, hogy ez például az exportot nem befolyásolja, ahogyan a most a hírek középpontjában álló energiapiacot sem.
Én azt gondolom, hogy nagyon drámai különbség nem biztos, hogy lesz
– összegzett. A hatás inkább abban látszik jelenleg, hogy a választásra való felkészülés miatt van egy kormányzati költekezés, ami a javuló fogyasztói bizalomban is visszaköszön.
Az utóbbi hónapok során sok helyről lehetett hallani, hogy a forint részben a Tisza győzelmére spekulálók miatt erősödik. A Tisza-betről korábban mi is többször írtunk. A jelenségről Árokszállási úgy nyilatkozott, hogy
Halljuk ezt, hogy minek örülne jobban a piac, de ennek a mértékét megítélni szerintem nehéz.
Vannak érvek bőven amellett, hogy miért erősödött a forint, példának az alapkamat régiós összevetésben is magas szintjét hozta.
Az MBH előrejelzései az alábbi táblázatban láthatóak. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek még a KSH keddi, részletes GDP-adatokat tartalmazó adatközlése előtti információk alapján készültek.
|Az MBH alappályabeli előrejelzései
|Mutató
|2026
|2027
|2028
|Reál GDP változás, %
|2,3
|3,1
|3,3
|Háztartási fogyasztás, %
|5
|3,1
|2,9
|Állóeszköz-felhalmozás
|2,2
|3,9
|4,1
|Export, %
|4,3
|5,8
|5,3
|Import, %
|6,3
|5,3
|5,2
|Ipari termelés, %
|2,9
|6,3
|5
|Kiskereskedelmi forgalom
|4,4
|3,5
|3,7
|Fogyasztóiár-index éves átlag, %
|2,9
|3,5
|3
|Munkanélküliségi ráta, %
|4,4
|4,2
|4
|ÁHT egyenleg, GDP %-a
|-5,3
|-4,8
|-4,1
|Bruttó államadósság, GDP %-a
|75,4
|74,1
|72,5
|EUR/USD év végi
|1,2
|1,2
|1,2
|EUR/HUF év végi
|390
|385
|385
|EUR/HUF éves átlag
|383
|387,5
|385
|Forrás: MBH.
