MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat

Az iráni háború 2003 óta nem látott szintekre lökte a geopolitikai kockázatokat, a konfliktus elhúzódásának pedig a magyar munkahelyekre is negatív hatása lenne a cégekre nehezedő költségnyomáson keresztül. Igaz, a helyzetet még korai megítélni, ezért hatalmas benzinár-emelkedésről is elhamarkodott beszélni - hangzott el az MBH sajtótájékoztatóján. A bank szerint idén 2 százalék feletti növekedés lesz Magyarországon és a forint utóbbi hónapokban tapasztalható erősödésére az alapkamat is szolgáltathatott elég indokot. Annak, hogy a választások után milyen kormány alakul, valójában nem biztos, hogy akkora hatása lesz a gazdasági folyamatokra, mint sokan várják.

Az MBH az idei évre 2,3 százalékos GDP növekedést vár, amit az 5 százalékos várható fogyasztásbővülés fog támogatni – derült ki a bank negyedéves makrogazdasági tájékoztatóján. Erre okot adhatnak a bérek emelkedése, a kormányzati transzferek és a kevesebb adófizetési kötelezettség. Emellett az építőipar is dinamizálhatja a gazdaságot, az Otthon Start sok beruházást indított el. Németországban egyre javul a hangulat az ezt mérő indexek szerint, így a külső környezet is kedvezőbben alakulhat idén, mint tavaly.

A foglalkoztatottak száma jelentősen visszaesett, azonban ez kezdetben a munkanélküliségben nem tükröződött, januárban viszont már itt is látszanak az állásukat elvesztők – hívta fel a figyelmet Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.

Az iráni háborúnak negatív hatása lehet a hazai munkaerőpiacra is, hiszen a növekvő vállalati rezsiköltségek és szállítási költségek nyomást helyezhetnek a vállalatokra.

A Fedtől a piac a mostani fejlemények ellenére is kamatcsökkentést vár az idei évre. Itthon az inflációs folyamatok a vártnál is kedvezőbben alakulnak, a februári infláció 2 százalék alatti lehet. Az év második felében azért vannak kockázatok, például az árrésstopok kivezetése, ami a jelenlegi bejelentések szerint nyár végéig marad.

Az MNB-nek összességében van bőven tere a lazításra – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Az iráni háború felforgatta a hazai kamatvágási várakozásokat is, egyre kisebb esélyt adnak az alapkamat mérséklésére a piacok, de még továbbra is számítanak rá.

A közel-keleti helyzetet – és a gázárak, illetve olajárak emelkedését – a forint is megszenvedte, ennek alapvetően a geopolitikai kockázatok megnövekedése az oka. Az ezt mérő index a 2003-as iraki invázió óta nem látott szintekre szökött fel.

Árokszállási szerint azonban jelenleg még korai kijelenteni, hogy a helyzet nagy benzinár-emelkedést hozna Magyarországon. Ha a háború elhúzódik, akkor ez is lehetséges.

Ez egy kockázatnak a felvillantása, nem akarok feleslegesen pánikot kelteni

– mondta az elemző.

Kérdésünkre, hogy miben befolyásolná a várható gazdasági pályát az, hogy milyen kormány alakul április után, Árokszállási kifejtette, hogy ez például az exportot nem befolyásolja, ahogyan a most a hírek középpontjában álló energiapiacot sem.

Én azt gondolom, hogy nagyon drámai különbség nem biztos, hogy lesz

– összegzett. A hatás inkább abban látszik jelenleg, hogy a választásra való felkészülés miatt van egy kormányzati költekezés, ami a javuló fogyasztói bizalomban is visszaköszön.

Az utóbbi hónapok során sok helyről lehetett hallani, hogy a forint részben a Tisza győzelmére spekulálók miatt erősödik. A Tisza-betről korábban mi is többször írtunk. A jelenségről Árokszállási úgy nyilatkozott, hogy

Halljuk ezt, hogy minek örülne jobban a piac, de ennek a mértékét megítélni szerintem nehéz.

Vannak érvek bőven amellett, hogy miért erősödött a forint, példának az alapkamat régiós összevetésben is magas szintjét hozta.

Az MBH előrejelzései az alábbi táblázatban láthatóak. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek még a KSH keddi, részletes GDP-adatokat tartalmazó adatközlése előtti információk alapján készültek.

Az MBH alappályabeli előrejelzései Mutató 2026 2027 2028 Reál GDP változás, % 2,3 3,1 3,3 Háztartási fogyasztás, % 5 3,1 2,9 Állóeszköz-felhalmozás 2,2 3,9 4,1 Export, % 4,3 5,8 5,3 Import, % 6,3 5,3 5,2 Ipari termelés, % 2,9 6,3 5 Kiskereskedelmi forgalom 4,4 3,5 3,7 Fogyasztóiár-index éves átlag, % 2,9 3,5 3 Munkanélküliségi ráta, % 4,4 4,2 4 ÁHT egyenleg, GDP %-a -5,3 -4,8 -4,1 Bruttó államadósság, GDP %-a 75,4 74,1 72,5 EUR/USD év végi 1,2 1,2 1,2 EUR/HUF év végi 390 385 385 EUR/HUF éves átlag 383 387,5 385 Forrás: MBH.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images