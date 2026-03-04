  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken
Gazdaság

Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken

Portfolio
Március 5-én, csütörtökön délelőtt ismét kiáll a sajtó elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozások szerint a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és a forint keddi megingása áll majd.

Csütörtök délelőtt 10 órai kezdettel tartják meg a legújabb Kormányinfót,

ahol megismerhetjük a legfrissebb kormányzati intézkedéseket.

A várható témák:

  • Geopolitikai vihar: Irán és az energiaárak. A holnapi tájékoztató legfőbb témája várhatóan az iráni háborús helyzet lesz. Miután Teherán bemondta a Hormuzi-szoros lezárását, az olajárak 80 dollár fölé ugrottak, ami közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az inflációs célokra is. A kormány várhatóan tájékoztatást ad arról, hogyan érinti ez a magyar ellátási láncokat, és terveznek-e további beavatkozást a lakossági energiaárak védelmében (például egy esetleges benzinárstop).
  • Kiemelt témaként jöhet elő a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság. A hét eleji nemzetbiztonsági egyeztetések után – ahol előkerültek az azóta elhíresült műholdfelvételek – a kormány valószínűleg tájékoztatást ad az ügy legfrissebb állásáról.
  • Forint és védőpajzs. A piac feszülten várhatja a kormány reakcióját a forint keddi hirtelen gyengülésére. A hazai fizetőeszköz jelentős nyomás alá került a hét elején, amit a szakértők a fokozódó globális kockázatkerüléssel és az energiaimport drágulásával magyaráznak - kérdésként előkerülhet a novemberben belengetett amerikai „forint védőpajzs” is.

A Kormányinfót élőben tudósítjuk!

Még több Gazdaság

Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik

Hatalmas meglepetés: 22 éves mélyponton a munkanélküliség az egyik legnagyobb európai gazdaságban!

Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility