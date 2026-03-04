Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese

Az iráni háború kapcsán sokan kiemelték az Európai Uniót, mint a gazdaságilag egyik leginkább kitett régiót. Ahogy láthatjuk, mind az euró, mind az európai tőzsdeindexek valóban sorra esni kezdtek a közel-keleti konfliktus hatására.
Ebből is látszik, hogy melyik az az európai gazdaság, amelyiket az egyik legcsúnyábban érinti az iráni háború kitörése:
ez pedig nem más, mint Olaszország.
Miért?
Olaszország az egyik legnagyobb arányban energiaimportra szoruló nemzet az egész unióban: energiaszükségletük mintegy háromnegyedét külföldről fedezik.
Ami azonban talán még nagyobb baj a jelenlegi helyzetben, az az összetétel: az olaszok energiafogyasztásának kiugróan nagy része származik gázból.
Az ország a gázfogyasztásának szinte egészét külföldről hozza be, ráadásul a cseppfolyósított földgáz importjának mintegy fele Katarból származik – ami most sok már térségbeli országgal együtt támadás alatt áll. Nem csoda hát, hogy az olasz tőzsdeindex ilyen rosszul reagál a háború hírére.
Egyébként is drága az energia, de így tovább romolhat a helyzet
A gáz aránya az olasz energiamixben évek óta növekvő tendenciát mutat. Ez nem véletlenül alakult így: ezzel igyekeznek átmenetileg kiváltani az ennél is nagyobb karbonlábnyommal rendelkező forrásokat a zöld átmenet során. Az orosz-ukrán háború kitörése után Róma igyekezett az orosz helyett alternatív energiaforrások után nézni, amit jelentős részben az USA-ból importált LNG-vel helyettesített. Most azonban éppen az USA által kirobbantott háború nyomán kialakult energiapiaci költségsokk hozhatja különösen nehéz helyzetbe az országot.
- Ha az áram és gáz ára tartósan 10 százalékkal emelkedne, akkor az egy átlagos családnak évi 207 euróval (~80 ezer forint) emelné meg a rezsiszámláját,
- míg egy ennél súlyosabb, 30 százalékos gáz- és 25 százalékos áramár-emelkedés már 585 eurónyi (~230 ezer forint) többletterhet jelentene az olasz közművek szövetségének becslése alapján.
A plusz drágulás egész biztosan nem jönne jól egy olyan országban, ahol már eddig is a politikai napirenden lévő problémát jelentett az, hogy milyen magasak az energiaárak – még uniós összevetésben is.
A jelenség különösen a vállalati szektort érinti, és annyira súlyos, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök éppen harcba készül indulni az ügyben az unióval. Azt tervezi, hogy a pluszköltségeket, amit a cégeknek a gáztüzelésű erőművekből felhasznált energia miatti karbonkibocsátás okán kell fizetniük, visszatéríti nekik, így téve azt olcsóbbá. A tervet azonban nem lesz könnyű elfogadtatnia Brüsszelben, mivel a kibocsátáskereskedési rendszer az uniós zöldpolitika egyik fundamentuma – hívta fel a figyelmet a Financial Times.
A nagyítóval vizsgálható növekedés már csak mikroszkóp alatt lenne látható
Az iráni háború ráadásul nem csupán az energiaárak emelkedésén keresztül üthetné meg az olasz gazdaságot. Mivel az energia drágulása általános áremelkedést szokott magával hozni – hiszen minden gyártása és szállítása is drágább lesz –, ezért ha a gáz- és olajárak nem normalizálódnak, az az inflációs várakozásokat is átírja.
Ilyen környezetben a jegybankok óvatosabban vágnak kamatot, sőt, az emelés is szóba jöhet.
Szombat óta a befektetők ennek megfelelően egyre nagyobb valószínűséget adnak neki, hogy az EKB még az idei évben szigorít – igaz, ez még nem a konszenzusos forgatókönyv.
Ha drágább a hitelfelvétel, az fékezi a gazdaságot, amit a fiskális politika tudna ellensúlyozni. Csakhogy Olaszországban a második legmagasabb az eurózónában a GDP-arányos államadósság Görögország után, és
éppen tegnap derült ki, hogy a várakozásokkal ellentétben nem sikerült 3 százalék alá szorítani tavaly a költségvetési hiányt – noha ez a kormányzat deklarált célja volt.
A végső adat 3,1 százalék lett. Így a kabinetnek nem sok tere van a növekedés ösztönzésére.
Igény pedig természetesen lenne rá. Olaszország nagyon régóta nem tudja érdemben dinamizálni a gazdaságát, és így folyamatosan lemarad a többi nagy európai országhoz képest. A helyzet nem is látszik, hogy igazán változna a közeljövőben: 2026-ban és 2027-ben egyaránt 0,8 százalék növekedés várható az Európai Bizottság előrejelzése szerint a tavalyi 0,5 százalék után.
Saját szövetségesének újraválasztási esélyeit rontja Trump
Egy költségsokknak és potenciálisan alacsonyabb növekedésnek soha, senki sem örül, Meloninak azonban különösen rosszkor érkezik minden ilyen csapás. Jövőre választások lesznek Olaszországban, így a miniszterelnöknek lényegében ez az éve maradt arra, hogy az emberek jólétét érezhetően előremozdítsa, mielőtt ítéletet mondanak a ciklusáról.
A kabinet olasz mércével mérve rendkívüli stabilitást hozott. Amennyiben még szeptemberben is a mostani kormány lesz hatalmon, akkor az olasz köztársaság történetének leghosszabb ideje hatalmon lévő adminisztrációjává válik a második világháború óta.
Sokan megkérdőjelezik azonban, hogy a stabilitáson kívül mit sikerült elérni.
Az ugyan igaz, hogy a deficitet jelentős mértékben csökkentették – 8 százalékon állt, mikor kormányra kerültek –, és a munkanélküliség is mérséklődött.
Az olasz gazdaság hosszútávú problémáira azonban nem sikerült választ találni. A fizetések reálértéke még mindig alacsonyabb, mint 2021-ben volt. Egy átlagos olasz munkás termelékenyebb volt 20 éve, mint most. A mélyen gyökerező versenyképességi válságon ráadásul minden bizonnyal nem segít, hogy az eddig is jóval a fejlett országok átlaga fölötti adóelvonás mértéke a Meloni-kormány alatt még magasabbra nőtt, már a GDP 43 százalékára rúg.
Az iráni háború potenciális gazdasági hatásai csak egy újabb nehézséget raknak fel az olasz gazdasági problématérképre. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy az ország a legrosszabbul érintettek között szerepel a kontinensen Trump egy lépése után: már a vámháborúban is a leginkább kitett európai államok közt szerepeltek.
Meloni minden bizonnyal nem erre számított, amikor az amerikai elnök megválasztásakor a legfontosabb európai szövetségeseként igyekezett pozicionálni magát.
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
Veszélyes precedenst teremtett Amerika az Irán elleni háborúval – Így sétált bele a csapdába a teheráni vezetés
Gyarmati István szerint a stratégiai manipuláció győzelmét jelenti az iszlám köztársaságot érő támadás.
Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén
Erre lehet számítani.
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Segítséget nyújtanak a hajózási vállalatoknak.
Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban
"Alacsonyabbak lesznek, mint valaha!"
Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban
Kifakadt a görög hajózási miniszter.
Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez
"Nem fogjuk a legfejlettebb fegyvereinket már az első napokban elhasználni."
Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza
Spanyolország reagált az amerikai elnök bejelentésére.
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be
Erős bírálat érkezett.
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.