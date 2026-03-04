Most már hivatalos, hogy Trump kire cserélné Jerome Powellt

Donald Trump amerikai elnök szerdán hivatalosan is Kevin Warshot, a jegybank korábbi kormányzóját jelölte a Federal Reserve következő elnökének
– derül ki a Fehér Ház honlapján közzétett közleményből.
A jelölést az amerikai szenátus elé terjesztették, amelynek jóváhagyása szükséges a kinevezéshez. Kevin Warsh 2006 és 2011 között már tagja volt a Fed kormányzótanácsának, így jól ismert szereplő a jegybanki világban.
Megerősítése esetén Jerome Powell jelenlegi elnök utódjaként venné át az amerikai monetáris politika irányítását.
Warsh a Wall Streethez közel álló szakembernek számít. Pályáját befektetési bankárként kezdte a Morgan Stanleynél, majd George W. Bush elnöksége idején került a Fedhez. A 2008-as pénzügyi válság során aktív szerepet játszott a jegybank válságkezelésében. A Fedből való távozása után a Stanford Egyetem Hoover Intézetében folytatta munkáját.
Trump és a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell viszonya hosszú ideje feszült. Az elnök többször bírálta a jegybank kamatpolitikáját, és jelezte, hogy Powell mandátumának lejártával saját jelöltet kíván az intézmény élére állítani. A szenátusi megerősítési eljárás várhatóan nagy figyelmet kap, mivel a Fed elnökének személye kulcsfontosságú az amerikai és a globális pénzpiacok számára.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt az Apple nagy dobása, napokon belül Magyarországon is kapható lesz
Megérkezett a Macbook Neo.
Két ázsiai nagyhatalom is egymásnak adja a kilincset az oroszoknál csakhogy olajhoz jussanak
A közel-keleti konfliktus megdobta a keresletet.
Akár napokra is leáll – az új ingatlan-nyilvántartás káoszában a bankok már kénytelenek voltak lépni
Egyelőre csak az ügyintézői felület működik.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
Az iráni rémálom-forgatókönyv megvalósulni látszik
Egy hosszabb háború keményebb globális gazdasági következményeket jelent
Doktrínaváltás Brüsszelben: megálljt parancsolnak a vendégmunkásokat importáló óriáscégeknek
Szigorú feltételeket támaszt Ursula von der Leyen ipargyorsítási mesterterve.
Megtörtént a legrosszabb: az iráni támadás miatt hetekre megbénult a világ egyik legnagyobb gázexportőre
Mutatjuk, hogyan reagált a gázár.
Amikor az AI belép a compliance-be: új versenyjogi dilemmák születnek
A lehetőségek mögött azonnal megjelennek a megfelelési kockázatok is.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.