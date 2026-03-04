Most már hivatalos, hogy Trump kire cserélné Jerome Powellt

Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsh korábbi jegybanki kormányzót jelölte a Federal Reserve következő elnökének, a kinevezésről az amerikai szenátus dönt majd Kevin Warsh 2006 és 2011 között már tagja volt a Fed kormányzótanácsának, így jól ismert szereplő a jegybanki világban – számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerdán hivatalosan is Kevin Warshot, a jegybank korábbi kormányzóját jelölte a Federal Reserve következő elnökének

– derül ki a Fehér Ház honlapján közzétett közleményből.

A jelölést az amerikai szenátus elé terjesztették, amelynek jóváhagyása szükséges a kinevezéshez. Kevin Warsh 2006 és 2011 között már tagja volt a Fed kormányzótanácsának, így jól ismert szereplő a jegybanki világban.

Megerősítése esetén Jerome Powell jelenlegi elnök utódjaként venné át az amerikai monetáris politika irányítását.

Warsh a Wall Streethez közel álló szakembernek számít. Pályáját befektetési bankárként kezdte a Morgan Stanleynél, majd George W. Bush elnöksége idején került a Fedhez. A 2008-as pénzügyi válság során aktív szerepet játszott a jegybank válságkezelésében. A Fedből való távozása után a Stanford Egyetem Hoover Intézetében folytatta munkáját.

Trump és a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell viszonya hosszú ideje feszült. Az elnök többször bírálta a jegybank kamatpolitikáját, és jelezte, hogy Powell mandátumának lejártával saját jelöltet kíván az intézmény élére állítani. A szenátusi megerősítési eljárás várhatóan nagy figyelmet kap, mivel a Fed elnökének személye kulcsfontosságú az amerikai és a globális pénzpiacok számára.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images